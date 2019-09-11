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ДТП Абзелиловском районе: мотоциклист сбил корову, пострадала пассажирка

Добавлено: 11.09.19
Просмотров: 122
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Абзелиловский район
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ДТП Абзелиловском районе: мотоциклист сбил корову, пострадала пассажирка

Накануне вечером в Абзелиловском районе 31-летний водитель мотоцикла «Кавасаки» наехал на корову и съехал в кювет. Об этом сообщает УГИБДД по РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Уточняется, что инцидент произошел на 1 км автодороги Озерное-Кусимовский рудник.
«В результате ДТП 31-летняя пассажирка с травмами госпитализирована. Известно, что удар произошёл по касательной и поэтому животное не погибло», - рассказали в управлении.
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