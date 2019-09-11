В Янаульском районе пьяный водитель мотоцикла «Урал» влетел в электроопору
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Вчера в Янаульском районе 40-летний водитель мотоцикла «Урал» влетел в электроопору, съехал в кювет. Об этом сообщает ГИБДД по Башкирии.
Уточняется, что случай произошел на улице Советской деревни Сусады Эбалак, сообщает сайт Newsbash.ru.
«В результате ДТП мужчина с травмами доставлен в больницу. Он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что еще в 2012 году у него истек срок действия водительского удостоверения. В отношении мужчины составлено четыре административных материала», - отметили в пресс-службе регионального УГИБДД.
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