Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Янаульском районе пьяный водитель мотоцикла «Урал» влетел в электроопору

В Янаульском районе пьяный водитель мотоцикла «Урал» влетел в электроопору

Добавлено: 11.09.19
Просмотров: 111
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Янаульский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Янаульском районе пьяный водитель мотоцикла «Урал» влетел в электроопору

Вчера в Янаульском районе 40-летний водитель мотоцикла «Урал» влетел в электроопору, съехал в кювет. Об этом сообщает ГИБДД по Башкирии.

Уточняется, что случай произошел на улице Советской деревни Сусады Эбалак, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Янаульском районе ограбили мужчину проникнув в дом через погреб

Читайте также:

В Янаульском районе ограбили мужчину проникнув в дом через погреб
«В результате ДТП мужчина с травмами доставлен в больницу. Он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что еще в 2012 году у него истек срок действия водительского удостоверения. В отношении мужчины составлено четыре административных материала», - отметили в пресс-службе регионального УГИБДД.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
ДТП Абзелиловском районе: мотоциклист сбил корову, пострадала пассажирка
Происшествия
ДТП Абзелиловском районе: мотоциклист сбил корову, пострадала пассажирка
Авария в Уфе: на улице Зеленая, от наезда на опору, погибли водитель и пассажирка
Происшествия
Авария в Уфе: на улице Зеленая, от наезда на опору, погибли водитель и пассажирка
В Белорецком районе пьяный водитель влетел в огород и насмерть задавил пенсионерку
Происшествия
В Белорецком районе пьяный водитель влетел в огород и насмерть задавил пенсионерку
В Баймакском районе водитель без прав опрокинулся в кювет и погиб
Происшествия
В Баймакском районе водитель без прав опрокинулся в кювет и погиб
В Кушнаренковском районе водитель лишенный прав совершил аварию
Происшествия
В Кушнаренковском районе водитель лишенный прав совершил аварию
В Янаульском районе под колесами поезда погиб водитель
Происшествия
В Янаульском районе под колесами поезда погиб водитель
В Янаульском районе погиб лишенный водительских прав водитель
Происшествия
В Янаульском районе погиб лишенный водительских прав водитель
В Гафурийском районе Башкирии пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП
Общество / Происшествия
В Гафурийском районе Башкирии пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: