В Янаульском районе пьяный водитель мотоцикла «Урал» влетел в электроопору

Вчера в Янаульском районе 40-летний водитель мотоцикла «Урал» влетел в электроопору, съехал в кювет. Об этом сообщает ГИБДД по Башкирии.





Уточняется, что случай произошел на улице Советской деревни Сусады Эбалак, сообщает сайт Newsbash.ru.

«В результате ДТП мужчина с травмами доставлен в больницу. Он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что еще в 2012 году у него истек срок действия водительского удостоверения. В отношении мужчины составлено четыре административных материала», - отметили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram