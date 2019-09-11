В Уфе пожилая женщина упала с балкона четвертого этажа
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10 сентября в спасательную службу Уфы поступило тревожное сообщение о том, что на козырьке пристроя к дому №81/2 на проспекте Октября лежит пожилая женщина. 78-летняя пенсионерка выжила, выпав с балкона своей квартиры на четвертом этаже, сообщает сайт Newsbash.ru.
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