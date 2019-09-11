Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе пожилая женщина упала с балкона четвертого этажа

В Уфе пожилая женщина упала с балкона четвертого этажа

Добавлено: 11.09.19
Просмотров: 124
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе пожилая женщина упала с балкона четвертого этажа

10 сентября в спасательную службу Уфы поступило тревожное сообщение о том, что на козырьке пристроя к дому №81/2 на проспекте Октября лежит пожилая женщина. 78-летняя пенсионерка выжила, выпав с балкона своей квартиры на четвертом этаже, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Уфимском районе приставы закрыли станцию сотовой связи «ВымпелКом»

Читайте также:

В Уфимском районе приставы закрыли станцию сотовой связи «ВымпелКом»
Все случилось около восьми часов вечера, когда местные жители увидели лежащую на козырьке бабушку. Женщина рассказала, что решила помыть окна на балконе. Внезапно у нее закружилась голова, и горожанка упала. Пострадавшую на носилках спустили вниз и передали сотрудникам скорой. Сейчас уфимка находится в больнице.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Дюртюлях школьница спасаясь от пожара выпрыгнула из окна квартиры
Происшествия
В Дюртюлях школьница спасаясь от пожара выпрыгнула из окна квартиры
В Дюртюлинском районе пожилая женщина упала в колодец
Происшествия
В Дюртюлинском районе пожилая женщина упала в колодец
В Уфе женщина выпала из окна во время мытья окон
Происшествия
В Уфе женщина выпала из окна во время мытья окон
Авария в Уфе: столкнулись маршрутная «Газель» и НефАЗ, пострадала пожилая пассажирка
Происшествия
Авария в Уфе: столкнулись маршрутная «Газель» и НефАЗ, пострадала пожилая пассажирка
В Стерлитамаке пьяный мужчина спрыгнул с балкона 4 этажа
Происшествия
В Стерлитамаке пьяный мужчина спрыгнул с балкона 4 этажа
В Стерлитамаке молодой водитель сбил пенсионерку
Происшествия
В Стерлитамаке молодой водитель сбил пенсионерку
Уфимка сорвалась со скалы
Происшествия
Уфимка сорвалась со скалы
В Стерлитамаке бабушка оказалась ненужной своим родственникам
Общество
В Стерлитамаке бабушка оказалась ненужной своим родственникам
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: