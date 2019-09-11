В Благовещенске неизвестное животное распотрошило 14 кроликов и 20 куриц

Неизвестный зверь напал на одно из хозяйств в городе Благовещенске в Башкирии. Инцидент произошел на днях. Жертвами хищника стали около 14 кроликов и 20 куриц. Как сообщили очевидцы, тела всех животных обескровлены и выпотрошены.

- Кто держит скотину — будьте внимательны, ночью ходит чупакабра и высасывает кровь, — рассказывает местная жительница.

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Похожий инцидент был зафиксирован горожанами в середине августа – тогда были найдены мертвыми полтора десятка кроликов. Также «чупакабру» замечали в прошлом году в Баймаке — неизвестный зверь сумел проникнуть в клетки и убил около десятка кроликов.