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В Благовещенске неизвестное животное распотрошило 14 кроликов и 20 куриц

Добавлено: 11.09.19
Просмотров: 132
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Благовещенский район
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В Благовещенске неизвестное животное распотрошило 14 кроликов и 20 куриц

Неизвестный зверь напал на одно из хозяйств в городе Благовещенске в Башкирии. Инцидент произошел на днях. Жертвами хищника стали около 14 кроликов и 20 куриц. Как сообщили очевидцы, тела всех животных обескровлены и выпотрошены.

- Кто держит скотину — будьте внимательны, ночью ходит чупакабра и высасывает кровь, — рассказывает местная жительница. 
Похожий инцидент был зафиксирован горожанами в середине августа – тогда были найдены мертвыми полтора десятка кроликов. Также «чупакабру» замечали в прошлом году в Баймаке — неизвестный зверь сумел проникнуть в клетки и убил около десятка кроликов.
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