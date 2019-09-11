Авария в Уфе: на проспекте Октября столкнулись KIA и «Лада Приора»

В столице Башкирии на проспекте Октября образовалась серьезная пробка из-за ДТП. Лоб в лоб столкнулись две легковушки. Очевидцы сообщают о пострадавших, сообщает сайт Newsbash.ru.





В Уфе произошла серьезная авария с участием KIA и «Лады Приоры». Произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, скорой помощи и полиции. Очевидцы говорят, что пострадали все участники ДТП.

Я работаю рядом, испугались с коллегами сильного хлопка, выглянули в окно. Видели, как тело доставали спасатели, а двух других пострадавших увезли на скорой.

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По предварительным данным, водитель KIA не справился с управлением, и его занесло на встречную полосу. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.