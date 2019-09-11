Авария в Уфе: на проспекте Октября столкнулись KIA и «Лада Приора»
Комментарии (0)
Загрузка...
В столице Башкирии на проспекте Октября образовалась серьезная пробка из-за ДТП. Лоб в лоб столкнулись две легковушки. Очевидцы сообщают о пострадавших, сообщает сайт Newsbash.ru.
В Уфе произошла серьезная авария с участием KIA и «Лады Приоры». Произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, скорой помощи и полиции. Очевидцы говорят, что пострадали все участники ДТП.
Читайте также:В Уфе пожилая женщина упала с балкона четвертого этажа
Я работаю рядом, испугались с коллегами сильного хлопка, выглянули в окно. Видели, как тело доставали спасатели, а двух других пострадавших увезли на скорой.По предварительным данным, водитель KIA не справился с управлением, и его занесло на встречную полосу. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.
Читайте также
Происшествия
Авария в Уфе: на улице Перспективной столкнулись ВАЗ-2111 и Chevrolet Klan
Происшествия
Авария в Белорецке: три человека пострадали в лобовом столкновении «ВАЗ-2115» и «Renault Logan»
Происшествия
В Уфе произошла массовая авария в тоннеле на проспекте Салавата Юлаева | видео
Происшествия
На трассе Уфа-Янаул в результате аварии загорелась машина скорой помощи
Происшествия
В Бирском районе от лобового удара машину выкинуло в кювет
Происшествия
В Иглинском районе едва не произошла смертельная авария
Происшествия
В Абзелиловском районе произошла крупная авария
Происшествия
В Туймазинском районе водителя занесло по встречную фуру