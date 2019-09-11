В Кушнаренковском районе в пожаре задохнулся пожилой мужчина | видео
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии мужчина погиб в собственном горящем доме. Пожар произошел накануне, 10 сентября, в селе Ахметово Кушнаренковского района. На место выехали пожарные МЧС, полиция, медики и сотрудники газовой службы, сообщает сайт Newsbash.ru.
Горение удалось ликвидировать за 50 минут с момента поступления сообщения о возгорании. Но без жертв не обошлось.
— На момент прибытия спасателей происходило открытое горение дома. На тушение подано 2 ствола РСК-50. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружен погибший мужчина 1940 года рождения. На месте работает следственно-оперативная группа, в том числе дознаватель МЧС России, — сообщили в ведомстве.
По словам источника, 79-летний пенсионер погиб от отравления угарным газом. Предварительная причина возгорания — замыкание электропроводки.
3 сентября в Туймазинском районе Башкирии произошел еще один пожар — деревянный домик двух пенсионеров сгорел дотла. Теперь они вынуждены ютиться в бане.
Читайте также
Происшествия
Пожар в Калтасинском районе: в деревне Большой Кельтей сгорели двое мужчин
Происшествия
В Белорецке в деревянном доме сгорела пожилая пара
Происшествия
В Калтасинском районе в сгоревшем доме обнаружили тело мужчины
Происшествия
В Салавате в пожаре погиб 50-летний мужчина
Происшествия
В Стерлибашевском районе в пожаре погиб 3-летний ребенок
Происшествия
В Белебеевском районе мужчина сгорел в собственном доме
Происшествия
В Тумазах загорелась пятиэтажка: эвакуированы 53 человека, есть погибший
Происшествия
В крупном пожаре на севере Уфы погиб мужчина