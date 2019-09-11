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В Кушнаренковском районе в пожаре задохнулся пожилой мужчина | видео

Добавлено: 11.09.19
Просмотров: 111
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кушнаренковский район
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В Кушнаренковском районе в пожаре задохнулся пожилой мужчина | видео

В Башкирии мужчина погиб в собственном горящем доме. Пожар произошел накануне, 10 сентября, в селе Ахметово Кушнаренковского района. На место выехали пожарные МЧС, полиция, медики и сотрудники газовой службы, сообщает сайт Newsbash.ru.

Горение удалось ликвидировать за 50 минут с момента поступления сообщения о возгорании. Но без жертв не обошлось.

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— На момент прибытия спасателей происходило открытое горение дома. На тушение подано 2 ствола РСК-50. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружен погибший мужчина 1940 года рождения. На месте работает следственно-оперативная группа, в том числе дознаватель МЧС России, — сообщили в ведомстве.

По словам источника, 79-летний пенсионер погиб от отравления угарным газом. Предварительная причина возгорания — замыкание электропроводки.

3 сентября в Туймазинском районе Башкирии произошел еще один пожар — деревянный домик двух пенсионеров сгорел дотла. Теперь они вынуждены ютиться в бане.

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