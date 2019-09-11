Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » "Кому-то перешел дорогу": в Мишкинском районе главе сельсовета вылили на стол ртуть

"Кому-то перешел дорогу": в Мишкинском районе главе сельсовета вылили на стол ртуть

Добавлено: 11.09.19
Просмотров: 436
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мишкинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
"Кому-то перешел дорогу": в Мишкинском районе главе сельсовета вылили на стол ртуть

Инцидент произошел 10 сентября рано утром. Пришедший на работу 46-летний глава Камеевского сельского поселения Герман Байдимиров обнаружил на своем рабочем столе капли, похожие на ртуть, сообщает сайт Newsbash.ru.

С чем это связано и кто конкретно такое натворил, чиновнику пока доподлинно неизвестно. Сообщается лишь, что он оперативно обратился за помощью в полицию. Вместе с сотрудниками правоохранительных органов на место происшествия прибыли и сотрудники центра гигиены и эпидемиологии.

Жители Мишкинского района пожаловались на новую "дорогу"

Читайте также:

Жители Мишкинского района пожаловались на новую "дорогу"
В территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ информацию комментировать отказались, как и в МВД по РБ. В администрации Мишкинского района информацию подтвердили, но подробности уточнять не стали.

Сам Герман Байдимиров признался, что связывает случившееся с прошедшими 8 сентября выборами депутатов местного самоуправления.
— Кому-то перешел дорогу, очевидно. Есть версия, что это связано с прошедшими выборами. Народ проголосовал за меня, оппонентам это не понравилось, — пояснил Байдимиров. - Как это было? В 7.45 утра я пришел к себе в кабинет, рабочий день у нас начинается в 9 утра, а я стараюсь всегда раньше всех приходить, начал перебирать бумаги и увидел подозрительные капли вещества, похожего на ртуть. Разумеется, позвонил главе района, а затем и в полицию.
Отметим, что Герман Байдимиров, баллотировавшийся от партии «Единая Россия», одержал победу в 7-м избирательном округе Камеевского сельского совета. За него проголосовали 35 процентов избирателей поселения, в которое входят семь деревень с общим населением более тысячи человек.

Герман Байдимиров признался, что никогда не запирает дверь рабочего кабинета, однако сейчас вынужден позаботиться об установке камер видеонаблюдения.
- Скрывать мне нечего. Не от кого, - добавил Байдимиров.
За его основного оппонента - Радислава Мусагитдинова - отдали 18 процентов избирателей. Таким образом если кандидатуру Байдимирова одобрят местные депутаты, его вновь переизберут главой Камеевского сельского совета.

Напомним, что ртуть — вещество I класса опасности, тиоловый яд. Степень токсического действия ртути определяется в первую очередь тем, какое количество металла успело прореагировать в организме, прежде чем его оттуда вывели, то есть опасна не сама ртуть, а соединения, которые она образует. При поступлении в организм может негативно воздействовать на работу кишечника, сердца, нервной системы. У человека может возникнуть приступ кашля, одышка, головокружение и другие симптомы.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
Стал известен источник отравления школьников в ресторане «Ассорти» отеля «Амакс» в Уфе
Происшествия
Стал известен источник отравления школьников в ресторане «Ассорти» отеля «Амакс» в Уфе
В Уфе сотрудник ГИБДД покончил с жизнью на рабочем месте
Происшествия
В Уфе сотрудник ГИБДД покончил с жизнью на рабочем месте
В Башкирии можно будет пожаловаться на плохие услуги такси
Потребитель
В Башкирии можно будет пожаловаться на плохие услуги такси
Глава минобра Башкирии Гульназ Шафикова уходит в отставку
Образование
Глава минобра Башкирии Гульназ Шафикова уходит в отставку
В одном из сел Мишкинского района жители получили дорогу с песчано-гравийным покрытием
Общество
В одном из сел Мишкинского района жители получили дорогу с песчано-гравийным покрытием
В Мишкинском районе запускается проект «Безопасное село»
Общество
В Мишкинском районе запускается проект «Безопасное село»
В Башкирии открыта «горячая линия» по безопасности школьных товаров
Образование
В Башкирии открыта «горячая линия» по безопасности школьных товаров
В Шаранском районе открылся новый ФАП
Общество
В Шаранском районе открылся новый ФАП
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: