"Кому-то перешел дорогу": в Мишкинском районе главе сельсовета вылили на стол ртуть
Инцидент произошел 10 сентября рано утром. Пришедший на работу 46-летний глава Камеевского сельского поселения Герман Байдимиров обнаружил на своем рабочем столе капли, похожие на ртуть, сообщает сайт Newsbash.ru.
С чем это связано и кто конкретно такое натворил, чиновнику пока доподлинно неизвестно. Сообщается лишь, что он оперативно обратился за помощью в полицию. Вместе с сотрудниками правоохранительных органов на место происшествия прибыли и сотрудники центра гигиены и эпидемиологии.
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Сам Герман Байдимиров признался, что связывает случившееся с прошедшими 8 сентября выборами депутатов местного самоуправления.
Герман Байдимиров признался, что никогда не запирает дверь рабочего кабинета, однако сейчас вынужден позаботиться об установке камер видеонаблюдения.
Напомним, что ртуть — вещество I класса опасности, тиоловый яд. Степень токсического действия ртути определяется в первую очередь тем, какое количество металла успело прореагировать в организме, прежде чем его оттуда вывели, то есть опасна не сама ртуть, а соединения, которые она образует. При поступлении в организм может негативно воздействовать на работу кишечника, сердца, нервной системы. У человека может возникнуть приступ кашля, одышка, головокружение и другие симптомы.