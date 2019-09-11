"Кому-то перешел дорогу": в Мишкинском районе главе сельсовета вылили на стол ртуть

Инцидент произошел 10 сентября рано утром. Пришедший на работу 46-летний глава Камеевского сельского поселения Герман Байдимиров обнаружил на своем рабочем столе капли, похожие на ртуть, сообщает сайт Newsbash.ru.





С чем это связано и кто конкретно такое натворил, чиновнику пока доподлинно неизвестно. Сообщается лишь, что он оперативно обратился за помощью в полицию. Вместе с сотрудниками правоохранительных органов на место происшествия прибыли и сотрудники центра гигиены и эпидемиологии.

— Кому-то перешел дорогу, очевидно. Есть версия, что это связано с прошедшими выборами. Народ проголосовал за меня, оппонентам это не понравилось, — пояснил Байдимиров. - Как это было? В 7.45 утра я пришел к себе в кабинет, рабочий день у нас начинается в 9 утра, а я стараюсь всегда раньше всех приходить, начал перебирать бумаги и увидел подозрительные капли вещества, похожего на ртуть. Разумеется, позвонил главе района, а затем и в полицию.

- Скрывать мне нечего. Не от кого, - добавил Байдимиров.

В территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ информацию комментировать отказались, как и в МВД по РБ. В администрации Мишкинского района информацию подтвердили, но подробности уточнять не стали.Сам Герман Байдимиров признался, что связывает случившееся с прошедшими 8 сентября выборами депутатов местного самоуправления.Отметим, что Герман Байдимиров, баллотировавшийся от партии «Единая Россия», одержал победу в 7-м избирательном округе Камеевского сельского совета. За него проголосовали 35 процентов избирателей поселения, в которое входят семь деревень с общим населением более тысячи человек.Герман Байдимиров признался, что никогда не запирает дверь рабочего кабинета, однако сейчас вынужден позаботиться об установке камер видеонаблюдения.За его основного оппонента - Радислава Мусагитдинова - отдали 18 процентов избирателей. Таким образом если кандидатуру Байдимирова одобрят местные депутаты, его вновь переизберут главой Камеевского сельского совета.

Напомним, что ртуть — вещество I класса опасности, тиоловый яд. Степень токсического действия ртути определяется в первую очередь тем, какое количество металла успело прореагировать в организме, прежде чем его оттуда вывели, то есть опасна не сама ртуть, а соединения, которые она образует. При поступлении в организм может негативно воздействовать на работу кишечника, сердца, нервной системы. У человека может возникнуть приступ кашля, одышка, головокружение и другие симптомы.