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В Уфе 15 человек отравились шаурмой

Добавлено: 12.09.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе 15 человек отравились шаурмой

В Уфе зафиксировано массовое отравление. После употребления в пищу шаурмы 15 человек оказались в больнице. Об этом  сообщил источник в одной из уфимских больниц, сообщает сайт Newsbash.ru.

Шаурму, которой отравились 15 человек, готовили в микрорайоне Сипайлово. За медицинской помощью обратились в том числе беременная женщина и пятеро несовершеннолетних. Врачи поставили пострадавшим диагноз — «острый гастроэнтерит».

— 14 человек госпитализировали, из них четверо несовершеннолетних, — сообщил собеседник.
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Стражи порядка уже задержали повара, который приготовил некачественный фастфуд. При этом документов на ИП в ларьке не было. Деятельность киоска приостановили. Известно, что хозяин общепита и его сотрудники приехали из ближнего зарубежья.
— Сотрудники Роспотребнадзора уже приступили к эпидрасследованию. По результатам будет принято соответствующее решение, — сообщили в пресс-службе ведомства. 
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