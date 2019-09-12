В Уфе 15 человек отравились шаурмой

В Уфе зафиксировано массовое отравление. После употребления в пищу шаурмы 15 человек оказались в больнице. Об этом сообщил источник в одной из уфимских больниц, сообщает сайт Newsbash.ru.





Шаурму, которой отравились 15 человек, готовили в микрорайоне Сипайлово. За медицинской помощью обратились в том числе беременная женщина и пятеро несовершеннолетних. Врачи поставили пострадавшим диагноз — «острый гастроэнтерит».

— 14 человек госпитализировали, из них четверо несовершеннолетних, — сообщил собеседник.

— Сотрудники Роспотребнадзора уже приступили к эпидрасследованию. По результатам будет принято соответствующее решение, — сообщили в пресс-службе ведомства.

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