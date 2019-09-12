Авария в Салаватском районе: погиб мотоциклист опрокинувшись в кювет

В ГИБДД Башкирии сообщают, что накануне в Салаватском районе произошла смертельная авария.





По информации госавтоинспекции, ДТП зафиксировано на 21-м километре автодороги Урмантау-Бешевлярово. Погиб местный 31-летний житель, который опрокинулся в кювет на мотоцикле «Урал», сообщает сайт Newsbash.ru.

«Ранее мужчина был лишен водительских прав за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, мотоцикл не зарегистрирован в установленном законом порядке. Также известно, что мужчина двигался без мотошлема», – отметили в пресс-службе ведомства.



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В настоящий момент назначены химико-токсикологические исследования, начато разбирательство.