В Уфе пожарные помогли пострадавшему в ДТП водителю
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В Уфе пожарные вытащили из покореженной машины пострадавшего водителя. Личный состав ПЧ №8 ехал на плановые занятия на резервной пожарной машине, когда заметили серьезное ДТП на проспекте Октября, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Его передали бригаде скорой помощи.
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