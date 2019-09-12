В Уфе пожарные помогли пострадавшему в ДТП водителю

В Уфе пожарные вытащили из покореженной машины пострадавшего водителя. Личный состав ПЧ №8 ехал на плановые занятия на резервной пожарной машине, когда заметили серьезное ДТП на проспекте Октября, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Между остановками «Юрюзань» и «Театр кукол» столкнулись два автомобиля. Один из водителей не смог самостоятельно выбраться из машины. Пожарные сняли аккумулятор достали огнетушители и оцепили место происшествия, а потом вместе с дежурными спасателями смогли достать зажатого мужчины из Lada Priora.Его передали бригаде скорой помощи.