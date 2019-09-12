В Стерлитамаке двух несовершеннолетних девушек вывезли на машине в лесополосу и избили
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По словам источника, инцидент произошел еще 10 сентября, а в больницу девушки обратились накануне, 11 сентября, у них выявили переломы и ушибы. Как рассказали девушки, они сестры 16 и 17 лет, сообщает сайт Newsbash.ru.
Неизвестные парни на них напали в районе остановки общественного транспорта «Колхозный рынок» — насильно посадили в отечественную «девятку», вывезли в лесополосу и избили.
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— Сейчас разыскиваются совершившие преступления злоумышленники, — сообщил собеседник издания.Обе девушки студентки — одна учится в техникуме, другая — в вузе.
В МВД по РБ информацию подтвердили.
— В полицию поступило сообщение от двух жительниц Стерлитамакского района о том, что у них похитили сотовые телефоны и причинили телесные повреждения. Ведется розыск злоумышленников, — сообщили в пресс-службе ведомства
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