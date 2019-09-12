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В Стерлитамаке пьяный мужчина избил сожительницу сковородкой

Добавлено: 12.09.19
Просмотров: 116
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке пьяный мужчина избил сожительницу сковородкой

В Стерлитамаке задержан 62-летний мужчина, который подозревается в избиении своей соседки. Об этом сообщает пресс-служба МВД Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.

Случай произошел еще в июне 2019 года в одном из местных общежитий.

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«Подвыпивший подозреваемый стал конфликтовать с потерпевшей из из-за личной неприязни. Позже словесные оскорбления переросли в рукоприкладство. Мужчина схватил чугунную сковороду и стал наносить удары по различным частям тела женщины, при этом высказывал слова угрозы «Я тебя прибью!». В один момент потерпевшей удалось сбежать. Она попала в больницу с телесными повреждениями», - рассказали в МВД Башкирии.
Отмечается, что задержанный многократно судим за побои, угрозы убийством и более тяжкие преступления. До конца следствия мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.

В отношении него отделом дознания было возбуждено два уголовных дела по статьям «Причинение легкого вреда здоровью» (ст. 115 УК РФ) и «Угроза убийством» (ст. 119 УК РФ).
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