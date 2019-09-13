В Стерлибашевском районе мужчина угнал авто и погиб в аварии

Минувшим утром в Стерлибашевском районе Башкирии угон машины обернулся трагедией – преступник попал в смертельную аварию.

41-летний мужчина угнал «ВАЗ-2112» от частного дома в деревне Бузат, сообщает сайт Newsbash.ru.





На поиски угонщика выдвинулись стражи порядка, которые нашли угнанную легковушку в кювете на десятом километре дороги Тятер Араслан - Учуган-Асаново. Не имевший водительского удостоверения мужчина не справился с управлением и съехал с дороги. При падении он получил смертельные травмы.

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Всего за минувшие сутки на территории Башкортостана зарегистрировано 16 ДТП с одним погибшим и 18 пострадавшими. 34 водителя попались правоохранителям в нетрезвом виде, также автоинспекторы пресекли 2200 нарушений ПДД.