В Стерлибашевском районе мужчина угнал авто и погиб в аварии
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Минувшим утром в Стерлибашевском районе Башкирии угон машины обернулся трагедией – преступник попал в смертельную аварию.
41-летний мужчина угнал «ВАЗ-2112» от частного дома в деревне Бузат, сообщает сайт Newsbash.ru.
На поиски угонщика выдвинулись стражи порядка, которые нашли угнанную легковушку в кювете на десятом километре дороги Тятер Араслан - Учуган-Асаново. Не имевший водительского удостоверения мужчина не справился с управлением и съехал с дороги. При падении он получил смертельные травмы.
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