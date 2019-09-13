В Кармаскалинском районе электромонтер получил смертельный удар током

В Кармаскалинском районе 37-летний электромонтер получил смертельный удар током. Об этом заявляет региональная Гострудинспекция.



Инцидент произошел 11 сентября в ООО «Кармаскалинсксельхозэнерго», сообщает сайт Newsbash.ru.



«С бригадой он выполнял монтажные работы на линиях электропередачи между деревнями Савалеево и Ибрагимово. Предположительная причина смерти – поражение током», - рассказали в Гострудинспекции по РБ.

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Начато расследование.