В Кармаскалинском районе электромонтер получил смертельный удар током
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В Кармаскалинском районе 37-летний электромонтер получил смертельный удар током. Об этом заявляет региональная Гострудинспекция.
Инцидент произошел 11 сентября в ООО «Кармаскалинсксельхозэнерго», сообщает сайт Newsbash.ru.
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«С бригадой он выполнял монтажные работы на линиях электропередачи между деревнями Савалеево и Ибрагимово. Предположительная причина смерти – поражение током», - рассказали в Гострудинспекции по РБ.Начато расследование.
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