В Гафурийском районе задержали браконьера с тушей лося в багажнике
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В Башкирии сотрудники ГИБДД задержали водителя-браконьера, в багажнике автомобиля при досмотре нашли разделанную тушку лося и четыре ружья, сообщает сайт Newsbash.ru.
Возбуждено уголовное дело. Помощь сотрудникам полиции в раскрытии преступления оказали специалисты-эксперты Минэкологии РБ.
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