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В Гафурийском районе задержали браконьера с тушей лося в багажнике

Добавлено: 13.09.19
Просмотров: 88
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Гафурийский район
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В Гафурийском районе задержали браконьера с тушей лося в багажнике

В Башкирии сотрудники ГИБДД задержали водителя-браконьера, в багажнике автомобиля при досмотре нашли разделанную тушку лося и четыре ружья, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, 34-летний житель Гафурийского района отправился на охоту с тремя приятелями. Увидев в лесном массиве лося, мужчина выстрелил в него. После того, как тушку животного поместили в багажник, охотники попытались добраться до дома, однако по дороге их остановили дорожные полицейские.

Возбуждено уголовное дело. Помощь сотрудникам полиции в раскрытии преступления оказали специалисты-эксперты Минэкологии РБ.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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