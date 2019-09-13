В Иглинском районе 7-летний мальчик запутался в ленте и погиб
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Следователи проводят доследственную проверку по факту удушения второклассника во время игры. Трагедия произошла в Иглинском районе республики, сообщает сайт Newsbash.ru.
Накануне, 12 сентября, ребенок развлекался с атласной ленточкой — один конец он завязал себе на шее, второй прицепил за перила лестницы. Внезапно ребенок упал на колени, лента сдавила горло, он стал задыхаться. В этот момент мальчика увидел его старший брат, он срезал ленту, а мать схватила сына и отвезла в Иглинскую больницу. Но спасти ребенка медики не смогли — он умер в реанимации.
— Следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции осмотрели места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются члены семьи погибшего ребенка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в Следкоме Башкирии.
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