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В Федоровском районе Башкирии столкнулись трактор и КАМАЗ

Добавлено: 14.09.19
Просмотров: 42
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Федоровский район
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В Федоровском районе Башкирии столкнулись трактор и КАМАЗ

ДТП с пострадавшим произошло накануне, 13 сентября днём в Федоровском районе Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.

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На 64 километре автодороги Стерлитамак-Фёдоровка 57-летний местный житель за рулем КамАЗа пытался обогнать трактор Беларус. Маневр не удался – трактор и грузовик столкнулись по касательной. 

В результате аварии 31-летний пассажир трактора получил травмы.

Всего 13 сентября на дорогах республики зарегистрировано 13 автомобильных аварий, в которых 14 человек получили травмы.

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