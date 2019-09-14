В Федоровском районе Башкирии столкнулись трактор и КАМАЗ

ДТП с пострадавшим произошло накануне, 13 сентября днём в Федоровском районе Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.



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На 64 километре автодороги Стерлитамак-Фёдоровка 57-летний местный житель за рулем КамАЗа пытался обогнать трактор Беларус. Маневр не удался – трактор и грузовик столкнулись по касательной.В результате аварии 31-летний пассажир трактора получил травмы.Всего 13 сентября на дорогах республики зарегистрировано 13 автомобильных аварий, в которых 14 человек получили травмы.