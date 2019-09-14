В Федоровском районе Башкирии столкнулись трактор и КАМАЗ
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ДТП с пострадавшим произошло накануне, 13 сентября днём в Федоровском районе Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.
В результате аварии 31-летний пассажир трактора получил травмы.
Всего 13 сентября на дорогах республики зарегистрировано 13 автомобильных аварий, в которых 14 человек получили травмы.
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