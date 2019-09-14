Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Салавате девушка утопила в бане свою младшую сестру

В Салавате девушка утопила в бане свою младшую сестру

Добавлено: 14.09.19
Просмотров: 82
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
Комментарии (0)
Загрузка...
В Салавате девушка утопила в бане свою младшую сестру

Трагедия развернулась в Башкирии накануне, 13 сентября, в городе Салавате. 17-летняя девушка утопила свою младшую сестру в тазике с водой, сообщает сайт Newsbash.ru.

Жители Салавата жалуются на запах химикатов в городе

Читайте также:

Жители Салавата жалуются на запах химикатов в городе
По словам источника, конфликт между девочками возник из-за того, что первоклассница не слушалась и плохо себя вела. Это переросло в истерику, тогда старшая сестра повела ребенка в баню, где три раза окунула ее в тазик с водой и ушла из нее. Когда старшеклассница вернулась, сестренка успела захлебнуться.
— Девушку задержали, а на голове ребенка обнаружили гематому, — сообщил источник.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
Юлия Хабирова из Дюртюлинского района рассказала и показала как убивала своего годовалого малыша | видео
Происшествия
Юлия Хабирова из Дюртюлинского района рассказала и показала как убивала своего годовалого малыша | видео
Полицейские Салавата "накрыли" притон с проститутками организованный в бане
Происшествия
Полицейские Салавата "накрыли" притон с проститутками организованный в бане
В Мечетлинском районе женщина задушила в лесу свою знакомую
Происшествия
В Мечетлинском районе женщина задушила в лесу свою знакомую
В Караидельском районе мать утопила в бане четырехмесячную дочь
Происшествия
В Караидельском районе мать утопила в бане четырехмесячную дочь
В Иглино погиб маленький ребенок захлебнувшись в ведре с водой
Происшествия
В Иглино погиб маленький ребенок захлебнувшись в ведре с водой
Основатель стартапа LinguaLeo зарезал в Дюртюлях собственную сестру
Происшествия
Основатель стартапа LinguaLeo зарезал в Дюртюлях собственную сестру
В городе Октябрьский мужчина разозлился на девушку и поджег дверь общежития
Происшествия
В городе Октябрьский мужчина разозлился на девушку и поджег дверь общежития
В Уфе из-за нерасторопности врачей умер двухлетний ребенок
Происшествия
В Уфе из-за нерасторопности врачей умер двухлетний ребенок
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: