В Салавате девушка утопила в бане свою младшую сестру
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Трагедия развернулась в Башкирии накануне, 13 сентября, в городе Салавате. 17-летняя девушка утопила свою младшую сестру в тазике с водой, сообщает сайт Newsbash.ru.
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— Девушку задержали, а на голове ребенка обнаружили гематому, — сообщил источник.
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