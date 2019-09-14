В Салавате девушка утопила в бане свою младшую сестру

Трагедия развернулась в Башкирии накануне, 13 сентября, в городе Салавате. 17-летняя девушка утопила свою младшую сестру в тазике с водой, сообщает сайт Newsbash.ru.



— Девушку задержали, а на голове ребенка обнаружили гематому, — сообщил источник.

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По словам источника, конфликт между девочками возник из-за того, что первоклассница не слушалась и плохо себя вела. Это переросло в истерику, тогда старшая сестра повела ребенка в баню, где три раза окунула ее в тазик с водой и ушла из нее. Когда старшеклассница вернулась, сестренка успела захлебнуться.