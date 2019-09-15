Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария в Уфе: на перекрестке столкнулись ВАЗ-2109 и микроавтобус «Газель», пострадали дети

Авария в Уфе: на перекрестке столкнулись ВАЗ-2109 и микроавтобус «Газель», пострадали дети

Добавлено: 15.09.19
Просмотров: 77
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
Авария в Уфе: на перекрестке столкнулись ВАЗ-2109 и микроавтобус «Газель», пострадали дети

Авария произошла 14 сентября около 22:00 часов.  ВАЗ-2109 и пассажирский микроавтобус «Газель» не поделили перекресток улиц Комсомольская и Шафиева. За рулём маршрутки находился 38-летний мужчина, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Уфе девушка исполнила зажигательный танец на вечерней улице

Читайте также:

В Уфе девушка исполнила зажигательный танец на вечерней улице
В результате аварии 24-летняя водитель легкового автомобиля с травмами госпитализирована.  Также, предварительно, за медицинской помощью обратились три пассажира автобуса, пострадали двое детей 7 и 11 лет. В салоне 224 маршрутной «Газели» находились 13 пассажиров. 

На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются, сообщает пресс-служба ГИБДД РБ.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
Авария в Абзелиловском районе: ВАЗ-21099 столкнулся с автобусом, пострадали две девочки
Происшествия
Авария в Абзелиловском районе: ВАЗ-21099 столкнулся с автобусом, пострадали две девочки
В Уфе в массовой аварии с участием двух автобусов пострадали три человека
Происшествия
В Уфе в массовой аварии с участием двух автобусов пострадали три человека
В Кармаскалинском районе столкнулись «Рено Меган» и грузовая «ГАЗель»: погиб водитель
Происшествия
В Кармаскалинском районе столкнулись «Рено Меган» и грузовая «ГАЗель»: погиб водитель
На трассе под Уфой столкнулись ВАЗ-2110 и маршрутный автобус «Форд Транзит»
Происшествия
На трассе под Уфой столкнулись ВАЗ-2110 и маршрутный автобус «Форд Транзит»
В Белорецком районе выпавшая из грузовика арматура повредила встречный автобус
Происшествия
В Белорецком районе выпавшая из грузовика арматура повредила встречный автобус
В Мелеузовском районе в страшной аварии легкового авто и грузовика погибла женщина
Происшествия
В Мелеузовском районе в страшной аварии легкового авто и грузовика погибла женщина
Авария в Стерлитамакском районе: бензовоз «Volvo» наехал на микроавтобус УАЗ, погибли 4 человека
Происшествия
Авария в Стерлитамакском районе: бензовоз «Volvo» наехал на микроавтобус УАЗ, погибли 4 человека
В Сибае произошло крупное ДТП, среди пострадавших много детей
Общество / Происшествия
В Сибае произошло крупное ДТП, среди пострадавших много детей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: