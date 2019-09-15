Авария в Уфе: на перекрестке столкнулись ВАЗ-2109 и микроавтобус «Газель», пострадали дети

Авария произошла 14 сентября около 22:00 часов. ВАЗ-2109 и пассажирский микроавтобус «Газель» не поделили перекресток улиц Комсомольская и Шафиева. За рулём маршрутки находился 38-летний мужчина, сообщает сайт Newsbash.ru.



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В результате аварии 24-летняя водитель легкового автомобиля с травмами госпитализирована. Также, предварительно, за медицинской помощью обратились три пассажира автобуса, пострадали двое детей 7 и 11 лет. В салоне 224 маршрутной «Газели» находились 13 пассажиров.На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются, сообщает пресс-служба ГИБДД РБ.