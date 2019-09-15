Авария в Уфе: на перекрестке столкнулись ВАЗ-2109 и микроавтобус «Газель», пострадали дети
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Авария произошла 14 сентября около 22:00 часов. ВАЗ-2109 и пассажирский микроавтобус «Газель» не поделили перекресток улиц Комсомольская и Шафиева. За рулём маршрутки находился 38-летний мужчина, сообщает сайт Newsbash.ru.
На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются, сообщает пресс-служба ГИБДД РБ.
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