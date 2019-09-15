Авария в Калтасинском районе: погиб водитель КамАЗа опрокинувшись в кювет

В региональном ГИБДД сообщили, что накануне в Калтасинском районе произошло смертельное ДТП, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Уточняется, что авария случилась на улице Центральной в деревне Старые Калтасы. «38-летний житель Пермского края, управляя грузовиком КамАЗ, на повороте съехал в кювет и опрокинулся», – уточнили в дорожной полиции.Известно, что с результате ДТП водитель погиб до приезда скорой медицинской помощи.