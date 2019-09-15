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Авария в Калтасинском районе: погиб водитель КамАЗа опрокинувшись в кювет

Добавлено: 15.09.19
Просмотров: 51
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Калтасинский район
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Авария в Калтасинском районе: погиб водитель КамАЗа опрокинувшись в кювет

В региональном ГИБДД сообщили, что накануне в Калтасинском районе произошло смертельное ДТП, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Уточняется, что авария случилась на улице Центральной в деревне Старые Калтасы. «38-летний житель Пермского края, управляя грузовиком КамАЗ, на повороте съехал в кювет и опрокинулся», – уточнили в дорожной полиции.

Известно, что с результате ДТП водитель погиб до приезда скорой медицинской помощи. 
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