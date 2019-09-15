В Буздякском районе произошло двойное убийство: преступник зарубил топором двух женщин
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В деревне Шигайкулбаш Буздякского района Башкирии произошло двойное убийство. Преступник зарубил топором местную жительницу и ее пожилую мать. Об этом сообщили в Следственном комитете республики. В доме также находился 8-месячный ребенок — его нападавший не тронул, сообщает сайт Newsbash.ru.
Трагедия произошла минувшей ночью 14 сентября. В тот момент в доме находились 35-летняя женщина с малышом и ее пожилая мама. На данный момент подозреваемого ищут сотрудники правоохранительных органов.
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— По факту убийства двоих жительниц Буздякского района органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело, — ответили в ведомстве. — В настоящее время следователями совместно с сотрудниками уголовного розыска устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.В Салавате задержали 17-летнюю девушку, подозреваемую в убийстве своей сестры-первоклассницы. По версии следствия, малышка сильно капризничала и мешала старшей сестре учить уроки, и та утопила ее в тазике с водой.
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