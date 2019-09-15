В Буздякском районе произошло двойное убийство: преступник зарубил топором двух женщин

В деревне Шигайкулбаш Буздякского района Башкирии произошло двойное убийство. Преступник зарубил топором местную жительницу и ее пожилую мать. Об этом сообщили в Следственном комитете республики. В доме также находился 8-месячный ребенок — его нападавший не тронул, сообщает сайт Newsbash.ru.





Трагедия произошла минувшей ночью 14 сентября. В тот момент в доме находились 35-летняя женщина с малышом и ее пожилая мама. На данный момент подозреваемого ищут сотрудники правоохранительных органов.

В Следственном комитете прокомментировали произошедшее.





— По факту убийства двоих жительниц Буздякского района органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело, — ответили в ведомстве. — В настоящее время следователями совместно с сотрудниками уголовного розыска устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram