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В Буздякском районе произошло двойное убийство: преступник зарубил топором двух женщин

Добавлено: 15.09.19
Просмотров: 104
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Буздякский район
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В Буздякском районе произошло двойное убийство: преступник зарубил топором двух женщин

В деревне Шигайкулбаш Буздякского района Башкирии произошло двойное убийство. Преступник зарубил топором местную жительницу и ее пожилую мать. Об этом сообщили в Следственном комитете республики. В доме также находился 8-месячный ребенок — его нападавший не тронул, сообщает сайт Newsbash.ru


Трагедия произошла минувшей ночью 14 сентября. В тот момент в доме находились 35-летняя женщина с малышом и ее пожилая мама. На данный момент подозреваемого ищут сотрудники правоохранительных органов.

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В Следственном комитете прокомментировали произошедшее.


— По факту убийства двоих жительниц Буздякского района органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело, — ответили в ведомстве. — В настоящее время следователями совместно с сотрудниками уголовного розыска устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
В Салавате задержали 17-летнюю девушку, подозреваемую в убийстве своей сестры-первоклассницы. По версии следствия, малышка сильно капризничала и мешала старшей сестре учить уроки, и та утопила ее в тазике с водой.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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