ДТП в Аургазинском районе: под колесами иномарки погибла 52-летняя жительница Стерлитамака
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В минувшее воскресенье смертельное ДТП случилось в Аургазинском районе Башкортостана. На 62-м километре трассы Уфа-Оренбург под колеса иномарки попала 52-летняя жительница Стерлитамака, сообщает сайт Newsbash.ru.
Женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу, когда ее сбила «Киа Спортейдж» под управлением 51-летней уфимки. Несчастная погибла сразу после случившегося, получив тяжелые травмы.
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