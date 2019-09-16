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ДТП в Аургазинском районе: под колесами иномарки погибла 52-летняя жительница Стерлитамака

Добавлено: 16.09.19
Просмотров: 76
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Аургазинский район
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ДТП в Аургазинском районе: под колесами иномарки погибла 52-летняя жительница Стерлитамака

В минувшее воскресенье смертельное ДТП случилось в Аургазинском районе Башкортостана. На 62-м километре трассы Уфа-Оренбург под колеса иномарки попала 52-летняя жительница Стерлитамака, сообщает сайт Newsbash.ru.


Женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу, когда ее сбила «Киа Спортейдж» под управлением 51-летней уфимки. Несчастная погибла сразу после случившегося, получив тяжелые травмы.
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