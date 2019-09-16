ДТП в Аургазинском районе: под колесами иномарки погибла 52-летняя жительница Стерлитамака

В минувшее воскресенье смертельное ДТП случилось в Аургазинском районе Башкортостана. На 62-м километре трассы Уфа-Оренбург под колеса иномарки попала 52-летняя жительница Стерлитамака, сообщает сайт Newsbash.ru.



Женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу, когда ее сбила «Киа Спортейдж» под управлением 51-летней уфимки. Несчастная погибла сразу после случившегося, получив тяжелые травмы.

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Всего за сутки на территории Башкирии зарегистрировано 18 аварий с тремя погибшими и 20 пострадавшими. Сотрудники автоинспекции республики задержали 73 нетрезвых водителей и пресекли две тысячи нарушений ПДД.