Двойное убийство в Буздякском районе: полиция озвучила имя главного подозреваемого
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В выходные в республике были жестоко убиты уроженки Буздякского района. Ими оказались 35-летняя Ляйсан и ее мама Фарида. Неизвестный мужчина ворвался в дом и зарубил женщин топором, сообщает сайт Newsbash.ru.
Трагедия, которая потрясла всю Башкирию, произошла в деревне Шигайкулбаш Буздякского района. Женщины нянчились с 8-месячным ребенком, когда неизвестный зашел в дом. С порога он накинулся на погибших с топором. Ребенка убийца не тронул. Сейчас ребенка передали в приют.
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На вид 30-35 лет, рост – 168-170 см, среднее телосложение, короткие волосы, карие глаза, прилегающие уши, злоупотребляет алкоголем. Подозреваемый был одет в черную куртку, синие брюки, черные ботинки и свитер.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться в полицию.
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