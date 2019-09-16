Двойное убийство в Буздякском районе: полиция озвучила имя главного подозреваемого

В выходные в республике были жестоко убиты уроженки Буздякского района. Ими оказались 35-летняя Ляйсан и ее мама Фарида. Неизвестный мужчина ворвался в дом и зарубил женщин топором, сообщает сайт Newsbash.ru.





Трагедия, которая потрясла всю Башкирию, произошла в деревне Шигайкулбаш Буздякского района. Женщины нянчились с 8-месячным ребенком, когда неизвестный зашел в дом. С порога он накинулся на погибших с топором. Ребенка убийца не тронул. Сейчас ребенка передали в приют.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Сотрудники полиции озвучили имя главного подозреваемого. Им оказался 33-летний уроженец Салаватского района Кызаев Рамиль Рафикович. Отмечается, что он прописан в деревне Кусилярово. Полицейские проверяют его по всем возможным учетам, вплоть до сверки с неопознанными телами погибших.Приметы:Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться в полицию.