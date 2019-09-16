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В Салавате девушка утопила сестру в тазике с водой: подробности происшествия

Добавлено: 16.09.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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В Салавате девушка утопила сестру в тазике с водой: подробности происшествия

Стали известны некоторые подробности из жизни 17-летней девочки из Салавата, которая подозревается в убийстве своей 7-летней сестренки. Об этом сообщает РИА Новости со слов Уполномоченного по правам ребёнка в Башкирии Миланы Скоробогатовой, сообщает сайт Newsbash.ru


Уточняется, что в 2017 году родная мать девочек была лишена родительских прав, а сестры были переданы в приёмную семью.

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«Когда девочек изъяли из родной семьи, они жили у родственницы, но женщине пришлось переехать в Краснодарский край и ее подруга, зная ситуацию, стала для девочек приёмной мамой», - рассказала Скоробогатова.
Отмечается, что кроме приёмных сестер в семье воспитываются трое несовершеннолетних мальчиков.
«Семья очень хорошая, они взяли девочек не из меркантильных соображений, а чтобы им помочь. В этой ситуации важно понять, что девочка пережила тяжёлую травму от действий родной матери, которая не занималась нормальным воспитанием детей, каждая женщина должна понимать, что детям нужна забота и любовь», - отметила детский омбудсмен.
По её словам, старшая девочка училась в 11 классе местной школы, ее младшая сестра в этом году пошла в первый класс.
«Сейчас в случившемся разбираются следователи, психологическая экспертиза даст ответ на вопрос о причинах, способствовавших происшествию», - отметила собеседница.
Напомним, что в настоящий момент проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, в отношении задержанной решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
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