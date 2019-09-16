Авария в Уфе: лоб в лоб столкнулись «Хендай Гетц» и «Дэу Нексия»

В Уфе 24-летняя автоледи за рулем «Хендай Гетц» столкнулась со встречной «Дэу Нексия». Об этом сообщает ОГИБДД города.

Инцидент произошел по проспекту Дружбы народов, около дома №47, сообщает сайт Newsbash.ru.



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«Водитель «Хендай», а также ее пассажиры – 30-летний мужчина и 28-летняя девушка – были госпитализированы после получения травм. Пассажир «Дэу» обратился за помощью к медикам и после оказания помощи его отпустили», - рассказали в ОГИБДД Уфы.