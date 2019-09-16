Авария в Уфе: лоб в лоб столкнулись «Хендай Гетц» и «Дэу Нексия»
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В Уфе 24-летняя автоледи за рулем «Хендай Гетц» столкнулась со встречной «Дэу Нексия». Об этом сообщает ОГИБДД города.
Инцидент произошел по проспекту Дружбы народов, около дома №47, сообщает сайт Newsbash.ru.
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