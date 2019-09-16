Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария в Уфе: лоб в лоб столкнулись «Хендай Гетц» и «Дэу Нексия»

Авария в Уфе: лоб в лоб столкнулись «Хендай Гетц» и «Дэу Нексия»

Добавлено: 16.09.19
Просмотров: 61
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
Авария в Уфе: лоб в лоб столкнулись «Хендай Гетц» и «Дэу Нексия»

В Уфе 24-летняя автоледи за рулем «Хендай Гетц» столкнулась со встречной «Дэу Нексия». Об этом сообщает ОГИБДД города.
Инцидент произошел по проспекту Дружбы народов, около дома №47, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Башкирии уволился следователь, который вел дело об изнасиловании дознавательницы из Уфы

Читайте также:

В Башкирии уволился следователь, который вел дело об изнасиловании дознавательницы из Уфы
«Водитель «Хендай», а также ее пассажиры – 30-летний мужчина и 28-летняя девушка – были госпитализированы после получения травм. Пассажир «Дэу» обратился за помощью к медикам и после оказания помощи его отпустили», - рассказали в ОГИБДД Уфы.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
Авария в Белебеевском районе: лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2110 и «Хендай Солярис», погиб водитель, двое детей в больнице
Происшествия
Авария в Белебеевском районе: лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2110 и «Хендай Солярис», погиб водитель, двое детей в больнице
Авария в Стерлитамаке: "Датсун" не уступил дорогу "Хендай", пострадали водители
Происшествия
Авария в Стерлитамаке: "Датсун" не уступил дорогу "Хендай", пострадали водители
В Дюртюлинском районе патруль ДПС попал в аварию
Происшествия
В Дюртюлинском районе патруль ДПС попал в аварию
В Туймазинском районе Башкирии в лобовом столкновении погибли водитель и пассажир
Происшествия
В Туймазинском районе Башкирии в лобовом столкновении погибли водитель и пассажир
В Зилаирском районе в столкновении Тойоты и Хендай погиб пассажир
Происшествия
В Зилаирском районе в столкновении Тойоты и Хендай погиб пассажир
В Мелеузовском районе в страшной аварии легкового авто и грузовика погибла женщина
Происшествия
В Мелеузовском районе в страшной аварии легкового авто и грузовика погибла женщина
В Кушнаренковском районе автоледи, выполняя обгон, столкнулась с двумя авто
Происшествия
В Кушнаренковском районе автоледи, выполняя обгон, столкнулась с двумя авто
В Стерлитамакском районе молодой парень без прав наехал на столб: погиб пассажир
Происшествия
В Стерлитамакском районе молодой парень без прав наехал на столб: погиб пассажир
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: