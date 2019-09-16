В Уфе из окна девятого этажа выпал голый мужчина
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Из окна уфимской девятиэтажки выпал голый мужчина. Инцидент произошел накануне, 15 сентября, на улице Бакалинской, возле дома № 50/1, сообщает сайт Newsbash.ru.
Тело 38-летнего мужчины нашли на козырьке подъезда. По информации регионального следкома, на теле мужчины обнаружили повреждения, характерные для падения с высоты.
— Следователи провели осмотр места происшествия. Назначили судебно-медицинскую экспертизу. По предварительной информации, смерть не носит криминального характера, — сообщили в пресс-службе регионального следкома.
За минуту до трагедии мужчина находился на восьмом этаже жилого дома. Все обстоятельства гибели уфимца устанавливаются.
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