Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе пьяный таксист попытался изнасиловать пассажирку, а затем ограбил ее

В Уфе пьяный таксист попытался изнасиловать пассажирку, а затем ограбил ее

Добавлено: 17.09.19
Просмотров: 48
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе пьяный таксист попытался изнасиловать пассажирку, а затем ограбил ее

Накануне днем в Уфе на 47-летнюю женщину напал водитель такси. Мужчина сорвал с пассажирки золотые украшения: цепочку с кулоном и два кольца. Кроме того, таксист управлял машиной будучи пьяным и пытался изнасиловать свою жертву, сообщает сайт Newsbash.ru.


Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, женщина вышла из дома и отравилась по делам в сторону Дворца спорта, но по пути встретила знакомого. Мужчина позвал ее в машину, где распивал алкоголь со знакомым таксистом. На предложение подвезти, уфимка согласилась и села в автомобиль. По пути знакомый женщины почувствовал опасность и поспешил выйти из машины на светофоре. Пассажирка осталась с пьяным водителем и надеялась добраться до места. 

В Уфе из окна девятого этажа выпал голый мужчина

Читайте также:

В Уфе из окна девятого этажа выпал голый мужчина
Вскоре таксист стал домогаться женщины. Получив отказ в интиме, нетрезвый мужчина избил уфимку кулаками по лицу, а затем сорвал с нее золотую цепочку с кулоном. Женщина попросила вернуть кулон, так как он ей очень дорог, и даже предложила взамен два золотых кольца. Однако злоумышленник забрал все украшения. Пассажирке удалось выскочить из автомобиля. Испуганная женщина поспешила обратиться в полицию.

Мужчину вскоре задержали: его нашли спящим в машине неподалеку от места преступления. Пострадавшей вернули кольца и цепочку, но кулон так и не нашли. Возбуждено уголовное дело.


ИсточникВступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Стерлитамаке у иностранца попытавшегося изнасиловать женщину украли автомобиль и прострелили ногу
Происшествия
В Стерлитамаке у иностранца попытавшегося изнасиловать женщину украли автомобиль и прострелили ногу
В Уфе задержали уличного грабителя
Происшествия
В Уфе задержали уличного грабителя
В Уфе инвалид без руки избил и ограбил трех женщин
Происшествия
В Уфе инвалид без руки избил и ограбил трех женщин
В Уфе пассажир нанес удары ножом таксисту, а затем угнал машину
Происшествия
В Уфе пассажир нанес удары ножом таксисту, а затем угнал машину
В Хайбуллинском районе мужчина избил своих пожилых соседей лопатой, а затем ограбил
Происшествия
В Хайбуллинском районе мужчина избил своих пожилых соседей лопатой, а затем ограбил
В Уфе молодой нигериец изнасиловал и обокрал женщину
Происшествия
В Уфе молодой нигериец изнасиловал и обокрал женщину
В Чекмагушевском районе пьяный мужчина угнал автомобиль таксиста
Происшествия
В Чекмагушевском районе пьяный мужчина угнал автомобиль таксиста
В Архангельском районе подрались отец с сыном
Происшествия
В Архангельском районе подрались отец с сыном
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: