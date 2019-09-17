В Уфе пьяный таксист попытался изнасиловать пассажирку, а затем ограбил ее

Накануне днем в Уфе на 47-летнюю женщину напал водитель такси. Мужчина сорвал с пассажирки золотые украшения: цепочку с кулоном и два кольца. Кроме того, таксист управлял машиной будучи пьяным и пытался изнасиловать свою жертву, сообщает сайт Newsbash.ru.



Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, женщина вышла из дома и отравилась по делам в сторону Дворца спорта, но по пути встретила знакомого. Мужчина позвал ее в машину, где распивал алкоголь со знакомым таксистом. На предложение подвезти, уфимка согласилась и села в автомобиль. По пути знакомый женщины почувствовал опасность и поспешил выйти из машины на светофоре. Пассажирка осталась с пьяным водителем и надеялась добраться до места.

Вскоре таксист стал домогаться женщины. Получив отказ в интиме, нетрезвый мужчина избил уфимку кулаками по лицу, а затем сорвал с нее золотую цепочку с кулоном. Женщина попросила вернуть кулон, так как он ей очень дорог, и даже предложила взамен два золотых кольца. Однако злоумышленник забрал все украшения. Пассажирке удалось выскочить из автомобиля. Испуганная женщина поспешила обратиться в полицию.Мужчину вскоре задержали: его нашли спящим в машине неподалеку от места преступления. Пострадавшей вернули кольца и цепочку, но кулон так и не нашли. Возбуждено уголовное дело.





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