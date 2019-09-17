Авария на трассе Стерлитамак-Федоровка: погиб водитель УАЗа вылетев в кювет

В минувший понедельник на десятом километре трассы Стерлитамак-Федоровка случилось ДТП, унесшее жизнь 46-летнего мужчины, сообщает сайт Newsbash.ru.





По предварительным данным, водитель «УАЗа» пошел на обгон и не справился с управлением. Автомобиль на большой скорости рухнул кювет. Автомобилист получил смертельные травмы, и двое его пассажиров 41 и 26 лет получили травмы. Обоих мужчин отвезли в больницу.

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Всего за минувшие сутки на территории Башкортостана зарегистрировано десять ДТП с тремя погибшими и девятью пострадавшими. Сотрудники ГИБДД республики задержали за нетрезвое вождение 29 водителей и пресекли 2200 нарушений.