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В Чишминском районе в собственном доме заживо сгорел мужчина

Добавлено: 17.09.19
Просмотров: 115
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Чишминский район
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В Чишминском районе в собственном доме заживо сгорел мужчина

В Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС Башкирии 16 сентября поступило сообщение о пожаре в доме, расположенном в поселке Алкино-2 Чишминского района, сообщает сайт Newsbash.ru.


На место оперативно прибыли семь пожарных и три спецмашины. Огнеборцы установили, что огнем уничтожены стены квартиры жилого дома, а стены соседней квартиры обуглены изнутри по всей площади. Также произошло обрушение кровли и потолка по всему дому, сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

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Когда огнеборцы потушили пожар, они нашли в сгоревшей постройке тело 52-летнего мужчины.

На месте происшествия работает дознаватель МЧС, который устанавливает причину пожара.
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