В Чишминском районе в собственном доме заживо сгорел мужчина

В Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС Башкирии 16 сентября поступило сообщение о пожаре в доме, расположенном в поселке Алкино-2 Чишминского района, сообщает сайт Newsbash.ru.





На место оперативно прибыли семь пожарных и три спецмашины. Огнеборцы установили, что огнем уничтожены стены квартиры жилого дома, а стены соседней квартиры обуглены изнутри по всей площади. Также произошло обрушение кровли и потолка по всему дому, сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Когда огнеборцы потушили пожар, они нашли в сгоревшей постройке тело 52-летнего мужчины.На месте происшествия работает дознаватель МЧС, который устанавливает причину пожара.