В Янауле 6-летний ребенок почти неделю провел в квартире с телом мертвой матери

В Башкирии шестилетний мальчик почти неделю провел в одной квартире с матерью, которая свела счеты с жизнью. Малыша обнаружили накануне, 16 сентября, в одной из квартир Янаула, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как сообщил источник в правоохранительных органах, труп женщины пролежал в доме около пяти дней и уже начал разлагаться. Все это время ребенок находился рядом с бездыханным телом матери. Мальчика обнаружили крайне истощенным и госпитализировали в центральную районную больницу города Янаула. Погибшей оказалась 44-летняя местная жительница. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Первыми тревогу забили воспитатели детского сада. С 30 августа они не могли дозвониться до женщины и начали беспокоиться. В квартиру попасть тоже не смогли: дверь была заперта, никто не отзывался. Поиски привели к подруге, у которой имелись ключи от квартиры. Открыв дверь, она увидела ужасающую картину: женщина была мертва. А ребенок был до крайности истощен. Возможно, мальчик вначале думал, что мама просто уснула. А потом – не было сил. Сложно себе представить, что пришлось испытать шестилетнему ребенку!», — написал Ильшат Вазигатов.

«Уважаемые янаульцы! Этот трагический случай заставляет нас задуматься о многом. Достаточно ли мы внимательны к окружающим нас людям: соседям, знакомым, родным и близким? Справляемся ли об их здоровье, самочувствии? Не нуждаются ли они в нашей помощи?





В Янауле состоялось экстренное совещание Координационного совета по семейной политике. Поводом для срочного совещания стало чрезвычайное происшествие. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава Янаульского района Ильшат Вазигатов. Напомним, там нашли мальчика, который почти неделю пробыл в квартире с мертвой матерью.Сейчас мальчика поместили в отделение реанимации для осмотра, в дальнейшем решается вопрос о его госпитализации в республиканскую детскую клиническую больницу. Специалисты очень надеются, что малыш придет в себя после пережитого стресса.По факту смерти проводится проверка. Известно, семья не была неблагополучной, на учете не состояла.По итогам срочного совещания руководителям образовательных учреждений дали поручения взять под особый контроль непростые семьи и организовать проведение диспансеризации одиноких женщин, воспитывающих детей.

Не проходите мимо! Не закрывайте глаза на чужое одиночество. Физическая или материальная помощь требуется не всегда. Достаточно иногда просто внимательного взгляда, душевного сопереживания, соучастия. Все мы люди. Не забывайте об этом!», — обратился к местным жителям руководитель района.

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