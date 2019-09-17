В Стерлитамакском районе вертолет распылил химикаты на огороды жителей
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Жители деревни Верхняя Марьевка Стерлитамакского района стали свидетелями необычного явления. Над их населенным пунктом стремительно пролетел вертолет. Все дело в том, что в нескольких метрах от их деревни расположилось поле подсолнуха, над которым и распылили химические вещества, сообщает сайт Newsbash.ru.
Однако они попали не только в поле, но и в урожай местных жителей. По их словам, уничтожены и заражены овощи, плоды яблок. Сельчане боятся, что химикаты могли попасть и в грунтовые воды. Кроме того вертолет, который распылял вещества, напугал сельчан, осуществляя маневры на низкой высоте прямо над их головами. Жители обратились в Россельхознадзор, Роспотребнадзор, прокуратуру и полицию.
Подсолнечное поле принадлежит предприятию «Дружба». Все химикаты, которые распыляли с воздуха, должны были иссушить сельскохозяйственный продукт.
Напомним, неправильное распыление веществ летом 2019 года стало причиной массовой гибели пчел в 10 районах Башкирии. Агрономы начали обрабатывать свои поля неизвестными препаратами, которые стали для многих медоносных насекомых губительными.
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