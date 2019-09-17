Стало известно, из-за чего произошло массовое отравление шаурмой в Уфе
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У всех уфимцев, отравившихся шаурмой, обнаружен золотистый стафилококк. Этот же вид бактерий выявили у одного из работников бистро, где была куплена некачественная продукция, сообщает сайт Newsbash.ru.
Об этом сегодня на оперативном совещании в мэрии сообщили представители регионального Управления Роспотребнадзора. По данным ведомства, в общей сложности пострадали 16 человек, из них пятеро детей.
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