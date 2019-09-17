В Янауле мать ребенка, который просидел с ее телом пять дней, могла скончаться из-за инфаркта

Специалисты опровергают версию самоубийства женщины, рядом с мертвым телом которой пять дней находился шестилетний сын. По данным экспертов, несчастная мать могла скончаться внезапно из-за неожиданного инфаркта, инсульта или аневризмы, сообщает сайт Newsbash.ru.



Ранее сообщалось, что в башкирском Янауле 44-летняя женщина покончила самоубийством на глазах у своего маленького ребенка. Малыш пять дней просидел рядом с телом матери, пока его не нашла подруга погибшей.





Напомним, мальчик, находившийся длительное время без воды и еды, был сильно истощен.

- Когда мы вошли в квартиру, тело матери уже разложилось, а ее сын лежал без признаков жизни, - рассказали очевидцы. - Мы даже решили, что он тоже умер, но мальчик был теплым и еле-еле дышал.

- Она из самых активных матерей в нашем детском саду, - рассказали воспитательницы. - Всегда всем интересовалась, и сын ее был здоров и ухожен. Поэтому, когда они не пришли и не позвонили 30 августа, мы сами начали звонить.

- За дверью была тишина, - вспоминают воспитательницы. - А потом мы почувствовали странный запах и решили, что нужно открыть квартиру.

- Первичный осмотр тела не показал криминальных следов смерти женщины, предположительно она совершила самоубийство, - уверены правоохранители. - Результаты экспертизы прояснят ситуацию.

- Смерть, скорее всего была неожиданной, - говорят они. - Самоубийство не характерно для вдумчивой и аккуратной женщины, любящей своего ребенка, а именно так характеризуют умершую все, кто ее знал.

- Мальчик пережил настоящий шок, - говорит уполномоченная по правам ребенка РБ Милана Скоробогатова. - Обычно у детей в опасных ситуациях срабатывает сигнальная система - они кричат. А здесь столько времени ребенок молчал. Или соседи его просто не услышали, а потом у малыша не осталось сил. Теперь перед специалистами стоит вопрос психического и физического восстановления здоровья ребенка.

- Сложно себе представить, что пришлось испытать шестилетнему ребенку, - говорит глава администрации Янаульского района РБ Ильшат Вазигатов. - Возможно, мальчик вначале думал, что мама просто уснула. А потом – не было сил подняться и выйти на улицу или открыть дверь.





Тревогу забили воспитатели детского сада, как только ребенок не пришел в детское учреждение. Ранее мать малыша всегда предупреждала, когда мальчик пропускал детсад.Женщины звонили несколько дней, а потом абонент стал недоступен. Теперь понятно, что у умершей просто разрядился телефон. Так как дама никому не сообщала о скором отъезде, воспитательницы решили сами сходить к ней домой.Янаул город маленький, сначала нашли подругу исчезнувшей со связи женщины, а потом по счастью выяснилось, что у приятельницы есть ключи от квартиры. Когда дамы вошли в жилище, перед ними предстала страшная картина - один разлагающийся труп и неподвижное тельце маленького мальчика. К счастью, сегодня истощенного и слабого физически ребенка уже выходили в реанимации янаульской больницы. Мальчик идет на контакт, общается с родственниками. В Янаул прилетела тетя ребенка - она постоянно живет в Москве и теперь намерена забрать племянника с собой.Оказывается, ее сестра родила малыша «для себя» - в 38 лет. И даже ради этого переехала из Стерлитамака в Янаул, где купила квартиру. В свидетельстве о рождении ребенка в графе отец поставила прочерк. Работала надомницей, но проблем с финансами не имела - органы опеки не обнаружили никаких задолженностей - ни по кредитам, ни по коммунальным платежам, ни по налогам.Следователи выясняют, что же произошло в квартире почти неделю назад. На теле погибшей нет видимых повреждений.Специалисты же считают, что дама, решившаяся в 38 лет в одиночку родить и воспитывать ребенка, не смогла бы наложить на себя руки в присутствии своего сына.Остается непонятным, что происходило с дамой с 30 августа, когда она в первый раз не привела сына в садик, и до 16 сентября, когда нашли ее тело. Если женщина мертва не более пяти дней, то почему не отвечала на звонки и не открывала дверь до того, как отправилась в мир иной? Эксперты полагают, что женщину сначала могло парализовать, как это часто бывает при инсульте, когда больной полностью теряет связь с миром и не может пошевелиться. И только потом умерла. А это значит, что мальчик находился без еды и воды гораздо большее время, чем пять дней.Также много вопросов у специалистов вызывает поведение ребенка - почему малыш не кричал, не плакал, не звал на помощь, не подходил к двери и не открывал окна.

По словам г-жи Скоробогатовой, с первого дня, как нашли ребенка, его сопровождает психолог.

- Сейчас состояние ребенка оценивается, как стабильно тяжелое, но главный врач больницы отмечает хорошую восстановительную динамику, - пояснила Милана Маратовна. - Ребенок общается, идет на контакт, ходит, его кормят по специальной врачебной диете. Вчера из Уфы приезжали лучшие психиатры, осмотрели и скоординировали лечение маленького пациента.

- Но ребенок уже проявляет интерес к жизни, - констатирует г-жа Скоробогатова. - И это уже хорошо.

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Сегодня с мальчиком никто не говорит о смерти матери, чтобы лишний раз его не травмировать. Поэтому пока непонятно, понимает ли он что с ним произошло, и знает ли, что остался без мамы.