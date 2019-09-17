Пожар в Давлеканово едва не унес жизни троих детей
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Сегодня ранним утром поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Давлеканово, сообщает пресс-служба МЧС России по РБ.
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Из помещения задымленной квартиры спасены трое малолетних детей: два мальчика 9 и 4 лет, семилетняя девочка.
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