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Пожар в Давлеканово едва не унес жизни троих детей

Добавлено: 17.09.19
Просмотров: 93
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Давлекановский район
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Пожар в Давлеканово едва не унес жизни троих детей

Сегодня ранним утром поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Давлеканово, сообщает пресс-служба МЧС России по РБ.

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Возгорание произошло в многоквартирном одноэтажном доме на 4 хозяина, размером 8х18 метров. В результате пожара обуглились стены и потолочное перекрытие веранды. В 06:36 пожар локализован, в 06:39 открытое горение ликвидировано, сообщает сайт Newsbash.ru.

Из помещения задымленной квартиры спасены трое малолетних детей: два мальчика 9 и 4 лет, семилетняя девочка.
Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.
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