Двойное убийство в Буздякском районе: подробности происшествия

О двойном убийстве в маленькой башкирской деревне Шигайкулбаш стало известно несколько дней назад. По первоначальной информации, убийца зарубил топором двух местных жительниц и скрылся. Мы побывали на месте преступления, восстановил события того дня, и выяснил, кто и зачем расправился с женщинами.



«В любой другой деревне такое могло бы произойти, но не здесь»

Шигайкулбаш находится в 33-х километрах от райцентра — города Буздяк. Здесь всего одна улица — Центральная, кладбище, а вокруг — поля и леса. Население — всего 72 человека (по данным переписи 2010 года), об убийствах они раньше знали только по новостным сводкам. Доехать сюда непросто: уже несколько лет дорогу до Шигайкулбаша ремонтируют, а найти объездной путь с первого раза мало кому удается. Именно в этом пасторальном уголке земли 14 сентября жестоко убили двух женщин.

Деревня Шигайкулбаш довольно маленькая, по данным переписи населения 2010 года, тут проживает всего 72 человека





По словам Резеды Чанышевой, супруги главы Килимовского сельсовета, куда относится деревенька, местных жителей убийство шокировало.

— У нас такая деревня, все говорят — в любой другой такое могло бы произойти, но только не здесь, — говорит Резеда. — Тут достаточно состоятельные люди живут. У всех проведена вода, дома с удобствами, газ, дорога, мечеть — все у нас есть. Такая у нас дружная деревня, благополучная. Была.

Внешне деревня выглядит умиротворяюще

— Здесь все с высшим образованием, не поверите, таких даже нет, чтоб пьяные, чтоб болтались, — признается женщина. — У нас жили и учителя, и глава администрации сельсовета, и председатель колхоза.

— Мы двери не закрываем, тут почти все друг другу родственники, — рассказала она, — убитые, правда, не Чанышевы, но сколько уже они тут живут, тоже как родные стали.

— До чего же хорошие люди были, безотказные, — сказала она. — У мужа моего аллергия на пчел, так они его с того света вытащили месяца два назад, у них лекарства были, она аллергик, мама-то, Фарида-апа. Учительницей работала, на пенсию вышла.

В убийстве полиция подозревает бывшего мужа Ляйсан Рамиля

— Из Салаватского района он, издалека. И разбегались, и ругались, о нем в деревне очень нехорошее мнение было, — поведала она. — Постоянно психовал, пил много, без выпивки ничего не делал. У нас в соседней деревне сваха работает, вот она вчера говорит: «Столько пива он перепил! Нехороший он, необузданный». И чего Ляйсан с ним не порвала?

— Его мы, конечно, мало знаем — он в гости приезжал и уезжал. Ну, он выпивал «как гость», — рассказала она. — Ляйсан сама непьющая, и мать ее непьющая. Он не пьянствовал, но выпивал иногда.

В этом доме 35-летняя женщина жила со своей 71-летней матерью

— Он на Севере работал и сюда приезжал. К нему, в Салаватский район, они часто ездили, — рассказала Резеда. — Вот так и мотались туда-сюда. Потом она забеременела, и он сразу подал на развод. Потому что он не хотел, наверное, а ей уже было 35 лет, она очень ребенка хотела.

— Я подошла, постучала. Ни слова не говорили, дверь закрыта была, — сказала она, — потом я уже сказала: «Откройте, откройте, пожалуйста, Ляйсан, что случилось?» А там дыхание ее слышно, всхлипывание. Последний вздох был, наверное. Потом мужчина сказал: «Мы с Ляйсан разговариваем». А чей голос, я не смогла понять. Подошла к окну, где детская, три раза постучала. Ребенок плакал.

— Я вышла из машины, было уже темно. Смотрю, перед домом их кто-то стоит, — рассказала Зиля. — Я подумала, что это Фарида, позвала ее. Сказала: «Фарида-апа, это мы, вот так поздно приехали что-то сегодня». И вот этот голос я никогда не забуду — такой вот наигранно спокойный, незнакомый мужской голос. И он говорит: «А здесь нет Фариды-апа, она дома, занята».

Тело Ляйсан нашли прямо за входной дверью

— Прямо вот так, на пороге, Ляйсан лежала, — махнула на дверь женщина, — внутрь я заходить не стала, только сказала, что там ребенок ее восьмимесячный. Потом уже они вышли с ним.

— Матери ухо отрубил, два раза топором ударил, второй раз по сонной артерии попал, — рассказала Фарида, — как объяснили — сзади был удар. Ребенка на ночь оставили в доме у главы сельсовета, утром отвезли в больницу уже.

— Как сказали полицейские, их вызвал отец Рамиля, — рассказала Зульфия. — Он позвонил ему, сказал, что убил человека. Отец — сразу в полицию, сотрудники по его звонку приехали.

В этом доме живет Зиля. Она единственная в деревне видела преступника в день убийства

— Возможно, он за домом, в огороде, выжидал какое-то время, — рассказала она, — и оттуда позвонил отцу. Он, видимо, пьяный был.

— Скрытно пришел, скрытно ушел. Известно, что в шестом часу он на остановке был, на такси приехал, — сообщил он, — и дальше никто ничего точно не знает.

— Это было подготовленное убийство, — сказала она, — Рамиля я, конечно, не видела, он убийца или он — не могу сказать. Но раз отцу позвонил и признался, то, получается, это он?

По мнению местных жителей, Рамиль мог задумать убийство после отказа Ляйсан возобновить отношения

— В тот день, кроме Зили, никто не видел его. Когда он уехал, зачем приехал? — говорит Резеда. — Он это был или кто-то другой? Много вопросов.

— Она познакомилась с ним по интернету, — рассказала она, — она же замужем была до этого за муллой из соседней деревни. Из-за Рамиля, наверное, и развелась.

— Они все честь по чести сделали — с мамой съездили в Салаватский район, его родителей сюда приглашали, — поделилась соседка. — И они приезжали сюда, никах провели.

Ляйсан была верующей и соблюдала традиции своей религии





Люди в деревне, как говорит Резеда, интеллигентные и трудолюбивые.Вторит ей и местная жительница Зиля:Двух женщин — 71-летнюю Фариду и ее 35-летнюю дочь Ляйсан насмерть зарубили топором. По версии следствия, убийцей мог быть 34-летний Рамиль Казыев — бывший муж Ляйсан. Пара развелась, когда женщина забеременела.Зиля живет прямо напротив дома убитых. С обеими женщинами она дружила.Про бывшего мужа Ляйсан соседка отзывается плохо.А вот Резеда Чанышева признается — в деревне узнать чужака толком не успели.По словам супруги главы сельсовета, Рамиль был трудолюбивым, сам содержал жену.В день убийства первой заподозрила неладное другая соседка убитых — Зульфия. По словам женщины, в десятом часу вечера она услышала крики из дома Ляйсан и решила выяснить, что там происходит.Дверь так и не открыли, и встревоженная Зульфия отправилась домой. В 21:30 из Уфы приехали Зиля и ее муж. Они остановились перед домом, чтобы достать из багажника вещи.Зиля так и не поняла, с кем разговаривала. Вместе с мужем они вошли к себе и стали топить баню. А после одиннадцати в деревню вдруг приехали полицейские. Они и обнаружили мертвые тела Ляйсан и ее пожилой матери. Зульфия подошла к дому и стала наблюдать за работой полицейских.Как сообщили соседям полицейские, тело Фариды нашли на кухне возле плиты.Вскоре жители узнали о нескольких странных обстоятельствах этого преступления.По словам соседки, когда полицейские осмотрели территорию, за домом Ляйсан и Фариды обнаружили странную находку — веревку и закуску.Как выяснилось позже, Рамиль действительно приехал в Шигайкулбаш заранее. Об этом корреспонденту UFA1.RU рассказал глава Килимовского сельсовета Даниль Чанышев.По словам соседей, Ляйсан по вечерам ходила через огород доить корову. Зульфия считает, что там Рамиль мог устроить своей бывшей жене засаду.По словам соседки Зили, Ляйсан могла порвать отношения с первым мужем из-за Рамиля.Зиля сказала, что пара заключила союз, соблюдая все традиции и обычаи.

Резеда Чанышева рассказала, какое впечатление на нее произвела семья Рамиля.

— Родители его — нормальные, адекватные люди. Отец на севере работает, мать — домохозяйка, но хозяйство у них большое, скотины много, — поведала она, — Ляйсан говорила, что у них крепкая семья.

— Она сначала была продавщицей в Буздяке, а потом замуж вышла и он ей запретил работать, очень ревнивый был, — сообщила женщина, — он ее содержал. Потом она сюда перебралась, с матерью она жила здесь.

Оставшись без финансовой поддержки мужа, Ляйсан и ее семья стали жить своим хозяйством

— Они получали пособие, как малоимущие — мать-пенсионерка, она неработающая, — рассказала Зульфия, — и своим хозяйством жили, денег от Рамиля Ляйсан не получала.

— Это ему, может, и не понравилось, — поделилась своими предположениями Зульфия, — и еще на почве ревности, наверное.

Отношения пары прервались из-за беременности Ляйсан

— В первый раз после развода он появился на той неделе, золотое колечко привез, — рассказала Чанышева, — сказал, что хочет снова вместе жить. Она отказала.

«Мать звонила, орала, что это не от ее сына ребенок»

— Мы вместе рожали в Уфе мы, ей кесарево делали. Я сама из другой деревни, — рассказала Гульнур, подруга Лйсан. — Мы по телефону общались, «ВКонтакте». Сейчас вот на похороны приехала.

— Она только забеременела, получается, они уже развелись, оба уже разведенные до этого были, — рассказала Гульнур, — а ребенок долгожданный, так она хотела сильно. Со свекровью они не поладили: его мать звонила, орала, что это не от ее сына ребенок. Якобы она нагуляла. Они ругались, Ляйсан постоянно плакала.

Спальня малыша теперь пустует — ребенка доставили в больницу на следующий день после убийства

— Его родители положительные, на детей не надо грешить, — сказала Зульфия, — они воспитают его лучше, чем в детском доме. Мы все согласны, всей деревней согласны, что надо отдать ребенка его родителям.

В этом доме живет глава Килимовского сельсовета со своей семьей

— Сейчас все судачат, конечно. Говорят, зачем отдавать этой семье? Но они нормальные люди, — считает она, — они, молодежь, жизни не знают. Пусть лучше бабушка с дедушкой воспитывают, какой детдом? Туда попадет — уже все.

— Я сейчас боюсь, его не задержали еще, — поделилась опасениями Зульфия, — может, на север укатил. Где его сейчас искать?

На кладбище собрались все мужчины Шигайкулбаша

— Страшно, конечно, — говорит соседка Зиля. — И как такое у нас могло случиться, тут все друг друга знают, все дружат! Хотя он же пришлый, не местный.

— Получается ведь, что убийцу последними видели мы с мужем, — сказала она, — и он уже в это время все… и ждал такси, видимо.

О погибших хозяевах дома напоминает развешанное на веревках белье

— На вид Рамилю 30–35 лет, рост 168–170 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие. Глаза карие, уши прилегающие, злоупотребляет алкоголем, — говорится в документе. — Был одет в черную куртку и ботинки, свитер и синие брюки.

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По словам Чанышевой, Ляйсан до свадьбы тоже работала, а потом уволилась — настоял муж.После расторжения брака Ляйсан и Фарида рассчитывали только на себя.По ее словам, оставшаяся без мужа женщина подала на алименты.Как утверждают местные, Рамиль уже объявлялся в деревне в начале сентября. Как объясняла Резеде Ляйсан, мужчина попытался извиниться.Не исключено, говорят соседи, что именно тогда в голове Рамиля мог родиться план, как поквитаться с Ляйсан.16 сентября на похороны Ляйсан и ее мамы собралась все деревня, приехали друзья и знакомые из соседних сел.По ее словам, Рамиль с Ляйсан прожили вместе не больше двух лет.Сейчас решается судьба восьмимесячного малыша. Ребенка хотят забрать родители Рамиля.По мнению Чанышевой, детдом — это худший вариант развития событий.Почти все женщины в деревне собрались в доме погибших Ляйсан и Фариды. Они приводили жилище в порядок, отмывали следы крови с мебели и дверных косяков. В это время мужчины находились на кладбище, помогали раскапывать могилу.Зилю передергивает от воспоминаний о том страшном дне, когда две ее соседки были жестоко убиты.Сейчас полиция продолжает поиски Рамиля Катыева. 16 сентября в соцсетях появилась ориентировка на него.