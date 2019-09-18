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В Башкирии ребенок провел несколько дней с телом матери: версии гибели женщины

Добавлено: 18.09.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Янаульский район
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В Башкирии ребенок провел несколько дней с телом матери: версии гибели женщины

В Янауле 16 сентября в одной из квартир было найдено тело 44-летней женщины. Рядом с ней еле дышал 6-летний мальчик. Организм его был сильно истощен. Ребенка увезли в реанимацию – сейчас он идет на поправку. С самого начала в этой жуткой истории было больше вопросов, нежели ответов: причина гибели женщины, почему ребенок не смог позвать на помощь, сколько дней он находился у тела матери. Сейчас следователи по данному факту проводят проверку и, возможно, в ближайшее время ответы на эти вопросы появятся, сообщает сайт Newsbash.ru.


Между тем, в ряде СМИ появилось несколько версий гибели женщины. Так, «РИА Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщает, что жительница Янаула могла совершить самоубийство — эксперты не обнаружили криминальных следов на ее теле.

В Янауле мать ребенка, который просидел с ее телом пять дней, могла скончаться из-за инфаркта

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«Первичный осмотр тела не нашёл криминальных следов смерти женщины, предположительно, она совершила самоубийство. Результаты экспертиз прояснят ситуацию», — пояснил собеседник агентства.
Изданию «Медиакорсеть» также удалось выяснить, что погибшая Альбина Л. покончила с собой, оставив предсмертную записку, содержание которой следствие не разглашает.

Позже появились новые версии случившегося. «Московский комсомолец в Уфе» сообщил, что специалисты опровергают версию самоубийства женщины. По данным экспертов, несчастная мать могла скончаться внезапно из-за неожиданного инфаркта, инсульта или аневризмы.

О проблемах со здоровьем, но психологического характера, сообщает БСТ, ссылаясь на слова заведующего детским садом №7 города Янаула Юлии Валиахметовой.
«Сейчас мы уже узнаем, что у нее были психологического характера заболевания, ну мы об этом просто не могли знать. Такую информацию медучреждение не дает. Я думаю, что на этом фоне что-то», — сказала она телеканалу.
Только судмедэксперты смогут сообщить истинную причину гибели женщины, рядом с трупом которой продолжительное время находился ее маленький сын.

Первыми тревогу забили воспитатели детсада. С 30 августа они не могли дозвониться до женщины и начали беспокоиться. В квартиру к ней попасть тоже не смогли: дверь была заперта, никто не отзывался. Поиски привели к подруге, у которой имелись ключи от квартиры. Открыв дверь, она увидела ужасающую картину: женщина была мертва. А ребенок был до крайности истощен.

Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова прокомментировала, что состояние мальчика оценивается как стабильно тяжелое, но он цепляется за жизнь – идет на поправку. Что касается его дальнейшего жизнеустройства, то, скорее всего, его заберет тетя, приехавшая из Москвы.

О погибшей женщине известно, что она переехала в Янаул из Стерлитамака более шести лет назад, купила квартиру в пятиэтажном доме по улице Азина. Задолженности по платежам у нее не было. Воспитывала сына одна. На учете семья не состояла, считалась благополучной. По словам детского омбудсмена, мальчик рос хорошим, ухоженным, имел все, что необходимо.

Соседи погибшей, в свою очередь, рассказали ГТРК «Башкортостан», ﻿что мама с ребенком жили благополучно, но средств на существование не хватало. Женщина была не особо общительной, но выглядела аккуратно. При этом часто меняла место работы. Соседи уверили, что криков ребенка они не слышали.
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