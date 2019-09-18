Авария в Кумертау: на улице Окружной Daewoo Nexia на скорости врезалась в столб

В Кумертау машина марки Daewoo Nexia на скорости врезалась в столб линий электропередач, сообщает сайт Newsbash.ru.





ДТП произошло на улице Окружной в районе дома № 9 около 11:11 часов по местному времени. Фотосвидетельства очевидцы аварии сегодня, 18 сентября, выложили в социальные сети.

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На снимках видно, что автомобиль буквально располовинило от силы удара.— Один точно живой. В приёмный покой привезли, — рассказала местная жительница Мария.Машины, припаркованные рядом с местом аварии, чудом не пострадали.Информация о пострадавших сейчас уточняется. В Госавтоинспекции Башкирии от оперативных комментариев по поводу случившегося отказались.