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Авария в Кумертау: на улице Окружной Daewoo Nexia на скорости врезалась в столб

Добавлено: 18.09.19
Просмотров: 72
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кумертау
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Авария в Кумертау: на улице Окружной Daewoo Nexia на скорости врезалась в столб

В Кумертау машина марки Daewoo Nexia на скорости врезалась в столб линий электропередач, сообщает сайт Newsbash.ru.


ДТП произошло на улице Окружной в районе дома № 9 около 11:11 часов по местному времени. Фотосвидетельства очевидцы аварии сегодня, 18 сентября, выложили в социальные сети.

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На снимках видно, что автомобиль буквально располовинило от силы удара.— Один точно живой. В приёмный покой привезли, — рассказала местная жительница Мария.Машины, припаркованные рядом с местом аварии, чудом не пострадали.

Информация о пострадавших сейчас уточняется. В Госавтоинспекции Башкирии от оперативных комментариев по поводу случившегося отказались. 
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