Авария в Кумертау: на улице Окружной Daewoo Nexia на скорости врезалась в столб
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В Кумертау машина марки Daewoo Nexia на скорости врезалась в столб линий электропередач, сообщает сайт Newsbash.ru.
ДТП произошло на улице Окружной в районе дома № 9 около 11:11 часов по местному времени. Фотосвидетельства очевидцы аварии сегодня, 18 сентября, выложили в социальные сети.
Информация о пострадавших сейчас уточняется. В Госавтоинспекции Башкирии от оперативных комментариев по поводу случившегося отказались.
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