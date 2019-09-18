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Стала известна личность женщины, чье тело нашли в одной квартире с истощенным шестилетним ребенком в Янауле

Добавлено: 18.09.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Янаульский район
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Стала известна личность женщины, чье тело нашли в одной квартире с истощенным шестилетним ребенком в Янауле

Альбина Лукманова — так звали женщину, чье тело нашли 16 сентября в одной квартире с истощенным шестилетним мальчиком, ее сыном. Как стало известно, ее семья родом из Стерлитамака, сообщает сайт Newsbash.ru.


— Несколько лет назад у нее умер отец, через год ушла и мать. Альбина после этого в депрессию впала, могла сутками сидеть в квартире безвылазно, — сообщил собеседник, свое имя он попросил не публиковать. — После смерти родителей у Альбины остались старшая сестра и брат. Сестра, как это принято называть, удачно вышла замуж — мужчина был хорошим специалистом в своей области, и его позвали на работу сначала в Томск. Уже оттуда сестра с мужем перебрались в Москву. Так сложилось, что у них нет детей, несмотря на все ее попытки и походы по врачам.

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Как рассказал собеседник, все это время Альбина жила в Стерлитамаке, в родительской трехкомнатной квартире. Одна. А ее брат сошелся с женщиной и поселился у нее. Потом родительскую квартиру продали, деньги поделили между собой, но купить жилье в городе на эти деньги было невозможно.
— Альбина какое-то время жила в Москве. Я не знаю, купила ли она квартиру в Янауле до своей поездки в столицу или после. Знаю, что в Янаул она приехала уже беременная. Туда ее позвала подруга, да и жилье там значительно дешевле. Насколько я знаю, в Янауле Альбина уже почти не работала, жила на помощь от сестры. Несколько лет назад в Стерлитамаке умер и брат, после этого Альбина стала совсем закрытой, а в конце концов и с сестрой перестала общаться, — рассказал источник.

По имеющейся в настоящее время информации, сестра Альбины уже в Уфе, сюда привезли сынишку Альбины, доставили на вертолете. Мальчика намерена усыновить бездетная сестра Альбины. Но пока она решает вопрос с похоронами. Если это будет возможно, то Альбину похоронят в деревне под Стерлитамаком, откуда идут корни семьи.
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