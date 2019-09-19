Авария в Чекмагушевском районе: водитель и пассажир «Лады Гранта» погибли вылетев в кювет

В аварии в Чекмагушевском районе, по данным ГИБДД по РБ, погибли два человека, сообщает сайт Newsbash.ru.



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По информации госавтоинспекции, ДТП произошло на 6-м километре автодороги Чекмагуш-Дюртюли.В релизе ведомства сообщается, что 68-летний местный житель за рулём «Лады Гранта» на опасном повороте вылетел в кювет и опрокинулся.В результате произошедшего 55-летний пассажир погиб на месте аварии. Сам водитель был госпитализирован в реанимационное отделение, где скончался через некоторое время.