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Авария в Чекмагушевском районе: водитель и пассажир «Лады Гранта» погибли вылетев в кювет

Добавлено: 19.09.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Чекмагушевский район
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Авария в Чекмагушевском районе: водитель и пассажир «Лады Гранта» погибли вылетев в кювет

В аварии в Чекмагушевском районе, по данным ГИБДД по РБ, погибли два человека, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По информации госавтоинспекции, ДТП произошло на 6-м километре автодороги Чекмагуш-Дюртюли.

В релизе ведомства сообщается, что 68-летний местный житель за рулём «Лады Гранта» на опасном повороте вылетел в кювет и опрокинулся.

В результате произошедшего 55-летний пассажир погиб на месте аварии. Сам водитель был госпитализирован в реанимационное отделение, где скончался через некоторое время. 
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