В Учалинском районе ураганный ветер повредил кровлю Башкирской гимназии
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Шквалистый ветер сегодня частично повредил кровлю Башкирской гимназии с.Учалы, с нее сорвало несколько листов профнастила на площади примерно 70 кв. метров. Учащиеся в это время были на занятиях, пострадавших нет, сообщает сайт Newsbash.ru.
Поврежденный участок кровли временно будет укрыт брезентом, ремонтная служба приступит к работам после того, как немного стихнет ветер. Принято решение об отмене здесь занятий 20 сентября.
В городе в домах №6 и 11 по ул.М. Горького ветром повредило часть температурных швов, здесь работают плотники ЖЭУ-1. Также частично повреждена кровля домов по ул. Ленина 30-а, Российская 18.
По информации станции «Скорой помощи», по данным на 16.30 обращений от граждан, пострадавших в результате шквалистого ветра, не поступало. Диспетчерская электросетей также проинформировала, что серьезных повреждений электросетей не зарегистрировано.
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