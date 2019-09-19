В Учалинском районе ураганный ветер повредил кровлю Башкирской гимназии

Шквалистый ветер сегодня частично повредил кровлю Башкирской гимназии с.Учалы, с нее сорвало несколько листов профнастила на площади примерно 70 кв. метров. Учащиеся в это время были на занятиях, пострадавших нет, сообщает сайт Newsbash.ru.





Поврежденный участок кровли временно будет укрыт брезентом, ремонтная служба приступит к работам после того, как немного стихнет ветер. Принято решение об отмене здесь занятий 20 сентября.

Также частично повреждена кровля детского сада в с.Учалы по ул. Д. Юлтыя, 21. Здесь несколько листов профнастила отстали от обрешетки, принимаются меры по ремонту. Работа детсада останавливаться не будет.В городе в домах №6 и 11 по ул.М. Горького ветром повредило часть температурных швов, здесь работают плотники ЖЭУ-1. Также частично повреждена кровля домов по ул. Ленина 30-а, Российская 18.По информации станции «Скорой помощи», по данным на 16.30 обращений от граждан, пострадавших в результате шквалистого ветра, не поступало. Диспетчерская электросетей также проинформировала, что серьезных повреждений электросетей не зарегистрировано.