Последствия урагана в Башкирии 19 сентября 2019 года
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В МЧС по РБ сообщили, что из-за неблагоприятных погодных явлений на территории Башкирии зарегистрировано множество разрушений, сообщает сайт Newsbash.ru.
Так, по данным спасателей, была повреждена кровля в 14 муниципалитетах, 18 населенных пунктах. Крыша пострадала у двух частных, трех многоквартирных и 18 социальных объектов в Кармаскалинском, Белебеевском, Стерлибашевском, Беймакском, Айргазинском, Абзелиловском, Белокатайском, Гафурийском, Караидельском, Миякинском, Учалинском районах, а также в Сибае, Уфе и Кумертау.
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«По данным «Башкирэнэрго» электроснабжение в отключенных 158 населенных пунктах полностью восстановлено, все абоненты подключены. Заявки по падению деревьев и повреждению рекламных щитов отработаны в полном объеме. Погибших и пострадавших людей в результате прохождения неблагоприятных явлений нет. Силами МЧС России и администраций МО гражданам оказывается вся необходимая помощь», – передали в ведомстве.В настоящий момент, по информации МЧС, действие циклона прекращено, ветер умеренный.Читать еще...
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