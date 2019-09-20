Авария в Туймазинском районе: на "встречке" столкнулись «Лада Калина» и «ВАЗ-2105»
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Днем 19 сентября в Туймазинском районе Башкирии произошла авария с двумя встречными автомобилями. Дорогу не поделили «Лада Калина» и «ВАЗ-2105», сообщает сайт Newsbash.ru.
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