Авария в Туймазинском районе: на "встречке" столкнулись «Лада Калина» и «ВАЗ-2105»

Днем 19 сентября в Туймазинском районе Башкирии произошла авария с двумя встречными автомобилями. Дорогу не поделили «Лада Калина» и «ВАЗ-2105», сообщает сайт Newsbash.ru.

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После столкновения оба автомобиля получили серьезные повреждения. За рулем «Калины» находился 34-летний житель Ермекеевского района, а «пятеркой» управлял 43-летний уроженец Оренбургской области. Оба водителя остались живы, но попали в больницу.