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В Нефтекамске неизвестный напал с ножом на двух молодых людей

Добавлено: 20.09.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Нефтекамск
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В Нефтекамске неизвестный напал с ножом на двух молодых людей

19 сентября, 23-летний житель Нефтекамска и его младшая сестра подверглись нападению. У 20-летней девушки диагностировали проникающее колото-резаное ранение живота, а у ее брата – две раны в поясницу и руку. Инцидент произошел поздней ночью возле жилого дома №11б по улице Ленина, сообщает сайт Newsbash.ru.


После нападения злоумышленник скрылся. Пострадавшие дошли до дома родственницы и вызвали скорую помощь. Об этом сообщило издание КП-Уфа.

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Потерпевшие написали заявление в полицию. Оперативники опросили потерпевших и ввели операцию по поимке преступника. Удалось ли стражам порядка найти и задержать подозреваемого, пока неизвестно.

Возможно, момент нападения попал в объектив камеры уличного наблюдения. Обстоятельства произошедшего выясняются.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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