В Нефтекамске неизвестный напал с ножом на двух молодых людей
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19 сентября, 23-летний житель Нефтекамска и его младшая сестра подверглись нападению. У 20-летней девушки диагностировали проникающее колото-резаное ранение живота, а у ее брата – две раны в поясницу и руку. Инцидент произошел поздней ночью возле жилого дома №11б по улице Ленина, сообщает сайт Newsbash.ru.
После нападения злоумышленник скрылся. Пострадавшие дошли до дома родственницы и вызвали скорую помощь. Об этом сообщило издание КП-Уфа.
Возможно, момент нападения попал в объектив камеры уличного наблюдения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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