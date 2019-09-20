В Гафурийском районе найден мёртвым восьмимесячный малыш

В Гафурийском районе Башкирии 17 сентября в одной из семей произошло несчастье. Как рассказал источник, родители утром обнаружили в кроватке бездыханное тело своего малыша. Из-за чего скончался ребёнок, неизвестно, сообщает сайт Newsbash.ru.



«Проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, предварительно, признаков криминального характера не установлено», — пояснили в ведомстве.

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В пресс-службе республиканского Следственного комитета сообщили, что по факту смерти восьмимесячного ребёнка проводится проверка.Следователи осмотрели место происшествия, опросили семью мальчика.