Авария в Стерлитамаке: от столкновения со встречным ВАЗ погиб водитель скутера
Комментарии (0)
Загрузка...
Авария в Башкирии унесла жизнь 22-летнего мотоциклиста. ДТП произошло накануне вечером, 20 сентября, в Стерлитамаке на улице Нугманова. Столкнулись встречные ВАЗ двенадцатой модели и скутер «Рейсер», сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также:Радий Хабиров лично проследит за судьбой ребенка-инвалида Софьи из Стерлитамакского района
Читайте также
Происшествия
Авария в Уфе: столкнулись встречные автомобили ВАЗ-2107 и Skoda Octavia
Происшествия
ДТП в Мелеузе: на улице Юрматинской водитель на внедорожнике насмерть сбил девушку
Происшествия
Авария в Туймазинском районе: на 2 км трассы Кандрыкуль-Серафи́мовский столкнулись встречные ВАЗ-2115 и «Рено Duster»
Происшествия
ДТП в Благовещенске: под колесами "Газели" погиб пешеход
Происшествия
В Кармаскалинском районе столкнулись «Рено Меган» и грузовая «ГАЗель»: погиб водитель
Происшествия
В Дюртюлинском районе столкнулись два авто: погиб водитель
Происшествия
В Благовещенском районе от лобового удара двух авто скончался пожилой пассажир
Происшествия
В Бураевском районе погиб водитель иномарки улетев в кювет