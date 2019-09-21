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Авария в Стерлитамаке: от столкновения со встречным ВАЗ погиб водитель скутера

Добавлено: 21.09.19
Просмотров: 68
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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Авария в Стерлитамаке: от столкновения со встречным ВАЗ погиб водитель скутера

Авария в Башкирии унесла жизнь 22-летнего мотоциклиста. ДТП произошло накануне вечером, 20 сентября, в Стерлитамаке на улице Нугманова. Столкнулись встречные ВАЗ двенадцатой модели и скутер «Рейсер», сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ, оба водителя не имели прав. За рулем ВАЗа находился 31-летний мужчина, который отказался от медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Парень за рулем скутера получил смертельные травмы и скончался на месте.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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