Авария в Уфе: у грузовика на ходу оторвалось колесо и повредило два автомобиля

В Уфе на мосту по улице Гастелло сегодня днем, 21 сентября, случилось серьезное ДТП, в котором пострадали два автомобиля, сообщает сайт Newsbash.ru.





У грузовика на ходу оторвалось колесо и прилетело прямо на лобовое стекло ВАЗ-2114, который двигался позади него. После чего его отбросило в сторону автомобиля марки Volkswagen.

— Пассажирка «четырнадцатой» сидела в машине с головой набок, к ней скорая приехала, жива или нет — не знаю. Водитель жив, — рассказала одна из очевидиц аварии.

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В аварии, по свидетельствам очевидцев, пострадала девушка, которая ехала на переднем пассажирском сиденье отечественной легковушки. Чтобы достать ее из покореженной машины, пришлось вызывать спасателей. Сам водитель не пострадал. Шоком отделались водители иномарки и грузовика.