Авария в Уфе: у грузовика на ходу оторвалось колесо и повредило два автомобиля
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В Уфе на мосту по улице Гастелло сегодня днем, 21 сентября, случилось серьезное ДТП, в котором пострадали два автомобиля, сообщает сайт Newsbash.ru.
У грузовика на ходу оторвалось колесо и прилетело прямо на лобовое стекло ВАЗ-2114, который двигался позади него. После чего его отбросило в сторону автомобиля марки Volkswagen.
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— Пассажирка «четырнадцатой» сидела в машине с головой набок, к ней скорая приехала, жива или нет — не знаю. Водитель жив, — рассказала одна из очевидиц аварии.Читать еще...
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