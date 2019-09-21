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Авария в Уфе: у грузовика на ходу оторвалось колесо и повредило два автомобиля

Добавлено: 21.09.19
Просмотров: 95
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария в Уфе: у грузовика на ходу оторвалось колесо и повредило два автомобиля

В Уфе на мосту по улице Гастелло сегодня днем, 21 сентября, случилось серьезное ДТП, в котором пострадали два автомобиля, сообщает сайт Newsbash.ru.


У грузовика на ходу оторвалось колесо и прилетело прямо на лобовое стекло ВАЗ-2114, который двигался позади него. После чего его отбросило в сторону автомобиля марки Volkswagen.

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В аварии, по свидетельствам очевидцев, пострадала девушка, которая ехала на переднем пассажирском сиденье отечественной легковушки. Чтобы достать ее из покореженной машины, пришлось вызывать спасателей. Сам водитель не пострадал. Шоком отделались водители иномарки и грузовика.
— Пассажирка «четырнадцатой» сидела в машине с головой набок, к ней скорая приехала, жива или нет — не знаю. Водитель жив, — рассказала одна из очевидиц аварии.
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