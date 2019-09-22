Авария в Абзелиловском районе: «Рено Логан» врезался в припаркованный на обочине трактор-лесовоз

Авария произошла сегодня вечером, 21 сентября, на трассе в Абзелиловском районе неподалеку от деревни Утяганово. Водитель автомобиля «Рено Логан» врезался в припаркованный на обочине трактор-лесовоз, груженый бревнами, сообщает сайт Newsbash.ru.



Как сообщили очевидцы происшествия, водитель трактора остановился на обочине, так как у него закончилось горючее. В это время водитель «Рено» направлялся в сторону райцентра Аскарово. По словам мужчины, он ненадолго переключил свет фар с дальнего на ближний, чтобы не ослепить встречную машину. В этот момент и произошло столкновение, так как в условиях дождя он не сразу заметил припаркованный трактор и не успел вовремя среагировать.

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В аварии ушиб грудной клетки получила пассажирка легкового автомобиля. Медики на месте оказывают пострадавшей необходимую помощь. Ведется разбирательство.