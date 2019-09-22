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Авария в Давлекановском районе: погиб водитель опрокинувшись на мокрой трассе в кювет

Добавлено: 22.09.19
Просмотров: 27
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Давлекановский район
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Авария в Давлекановском районе: погиб водитель опрокинувшись на мокрой трассе в кювет

Вечером 21 сентября произошло ДТП. В Давлекановском районе на 1 км трассы Давлеканово-Буздяк автомобиль «BYD F3», за рулем которого был 43-летний местный житель, из-за дождя занесло, после чего машина опрокинулась в кювет, сообщает сайт Newsbash.ru

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Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ, в результате аварии водитель от полученных травм скончался в больнице при оказании медицинской помощи.  
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