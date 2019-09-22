Авария в Давлекановском районе: погиб водитель опрокинувшись на мокрой трассе в кювет

Вечером 21 сентября произошло ДТП. В Давлекановском районе на 1 км трассы Давлеканово-Буздяк автомобиль «BYD F3», за рулем которого был 43-летний местный житель, из-за дождя занесло, после чего машина опрокинулась в кювет, сообщает сайт Newsbash.ru.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ, в результате аварии водитель от полученных травм скончался в больнице при оказании медицинской помощи.