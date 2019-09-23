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Авария в Дюртюлинском районе: в селе Иванаево «Лада-Гранта»въехала в отечественную «десятку»

Добавлено: 23.09.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дюртюлинский район
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Авария в Дюртюлинском районе: в селе Иванаево «Лада-Гранта»въехала в отечественную «десятку»

Авария с пострадавшими произошла в Башкирии накануне, 22 сентября. Днем в селе Иванаево Дюртюлинского района «Лада-Гранта» под управлением 31-летнего местного жителя въехала в отечественную «десятку», сообщает сайт Newsbash.ru.


Водитель второй машины остановился, чтобы повернуть налево, и в этот момент пропускал встречный транспорт. 

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Травмы получили 25-летний водитель ВАЗ-2110 и его 21-летняя пассажирка. Их доставили в районную больницу.
— 22 сентября на дорогах республики зарегистрировали семь аварий с пострадавшими. Восемь человек получили травмы различной степени тяжести, — сообщили в региональной ГИБДД. 
Всего за сутки госавтоинспекторы задержали 56 водителей в нетрезвом состоянии.

В минувшую субботу произошла серьезная авария в Уфе. Колесо от грузовика на полном ходу оторвалось и влетело в лобовое стекло ехавшей позади легковушки. Пострадала девушка-пассажирка.
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