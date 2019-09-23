В Дуванском районе пропало стадо коров

На днях в Дуванском районе Башкирии при загадочных обстоятельствах пропало стадо коров. Об этом сообщает издание КП-Уфа, ссылаясь на собственный источник.



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В полицию обратилась жительница деревни Лемазы. Они сообщила, что с выпаса не вернулись 309 коров, принадлежащих местному сельхозкооперативу. Уже ранним утром женщина забила тревогу.Сотрудники хозяйства обнаружили 76 коров в лесу, примерно в 20 километрах от села. Куда подевались остальные 233 буренки, пока не известно. По предварительным данным, такое стадо может стоить порядка 10 млн рублей.